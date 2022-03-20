Как Гитлер: Путин и Шойгу хотят отправить на войну против Украины несовершеннолетних — разведка

Как Гитлер: Путин и Шойгу хотят отправить на войну против Украины несовершеннолетних — разведка

Аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны.

За неимением живой силы для пополнения рядов оккупационной армии руководство Кремля рассматривает возможность привлечения к боевым действиям несовершеннолетних граждан РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Соответствующий приказ "Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины" подписан министром обороны РФ Шойгу.

"В приказе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии. Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко", — говорится в сообщении.

Как отмечают разведчики, "Юнармия" – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди русской молодежи. Членами организации стают дети с 8 лет.

"Аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях "Гитлерьюгенду" привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 года на службу привлечены 150 000 несовершеннолетних девушек", — говорится в сообщении.

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

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