Как "глубинный народ" в России отреагировал на отступление из Херсона: военный эксперт рассказал

В России так называемый "глубинный народ" безразлично отнесся к заявлению министра обороны Сергея Шойгу и генерала Сергея Суровикина об отводе войск из Херсона и "пошел дальше пить водку".

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь на Youtube-канале ТСН.

Комментируя доклад Суровикина министру обороны РФ, который распространили российские СМИ, Самусь отметил:

"Это был не прямой эфир, это была постановка, когда министр обороны и самый крутой генерал по версии российской пропаганды, "генерал Армагеддон", объясняли глубинному народу, почему надо бежать из Херсона. Они это сделали, глубинный народ что-то не понял, погрустнел, но пошел дальше пить водку".

По словам эксперта, "многие говорили в самой России, особенно радикальные патриоты кричали, что если Херсон будет оставлен, то якобы пошатнется стабильность режима Путина и "глубинный народ" начнет протестовать".

"Ничего не произойдет, даже когда Россия полностью выйдет с украинской территории. Случиться может только, если мобилизованных на переднем крае станет очень много и потери станут критическими именно для них, тогда возможны какие-то беспорядки с участием самых мобилизованных", — пояснил он.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу отдал командующему оккупационной армии Сергею Суровикину приказ об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск. Залужный добавил, что за каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия украинских войск.

Военный эксперт Олег Жданов не исключил, что Россия готовит для ВСУ ловушку в Херсоне после якобы "ухода" оккупантов из города.

Командир отдельной группы аэроразведки ВСУ "Птицы Мадяра" Роберт Бровди считает, что после выхода из Херсона оккупационные войска "сравняют его с землей".

Читайте также: