Как готовиться в войска и что происходит на полигонах: военный дал исчерпывающий ответ

На занятиях в учебных центрах можно подготовиться как технически, так и морально-психологически.

В войска готовятся сначала на полигонах, где мобилизованные получают оружие и учатся им пользоваться.

Об этом в эфире "Громадського" сказал военный с позывным "Дед".

"К войне никто не готовится, это происходит уже в процессе – для этого идет мобилизация. Сначала – полигоны, на полигоне есть сортировка, ему дают оружие, он пробует из того вида оружия, из второго вида оружия, кому какое больше нравится... Кто-то любит больше стрелковое оружие, кто-то автомат, кто-то "покемон" (пулемет ПКМ – ред.)", – рассказал военный.

По его мнению, на занятиях в учебных центрах можно подготовиться как технически, так и морально-психологически.

"Очень много дает боевой дуэт, уже когда ты в группе, есть на кого равняться", – подчеркнул военный.

Напомним, Безуглая показала, кто и как рассматривает законопроект о мобилизации, и возмутила Сеть.

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