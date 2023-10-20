Как ГУР освободило "вышки Бойко" и чего теперь боятся оккупанты: рассказ офицера

Теперь российские захватчики вынуждены не выходить кораблями из гавани и даже не отплывать от оккупированного Крыма.

Освободить "вышки Бойко" в Черном море бойцам ГУР удалось благодаря отваге: они сделали это, поплыв за 100-150 км в открытое море на небольших лодках. Теперь россияне боятся выводить свои большие корабли.

Об этом офицер спецподразделения "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным "Нацик" рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Результат освобождения "вышек Бойко": чего боятся россияне

"Нацик" прокомментировал, как украинским разведчикам удалось освободить "вышки Бойко".

"Это впервые удалось сделать благодаря отваге наших ребят, которые просто сели в лодки, поплыли за 100-150 километров в открытое море на небольших лодках и просто заняли эти вышки. Почему это важно? Почему Россия боится? Она боится, потому что как я говорил, мы всегда работаем во взаимодействии", – рассказал офицер ГУР.

Он также обратил внимание, что у Военно-морских сил Украины есть ракеты "Нептун", "есть много и у СБУ, и у других наших смежных департаментов". ГУР также владеет надводными, воздушными и ударными дронами.

"То есть это все есть. Поражать цели мы можем. Зная, что мы находимся на вышках и можем обнаруживать их (вражеские – ред.) цели – они боятся выводить большие корабли. Таким образом, занятие нами некоторых ключевых объектов заставило противника не выходить кораблями из гавани, даже не отплывать от Крыма", – объяснил офицер военной разведки.

Он отметил, что всем бойцам ГУР удалось вернуться целыми назад. Речь идет о нескольких группах в количестве до 40-50 человек.

"Что интересно – на одной из вышек мы обнаружили российские технические средства обнаружения, которые не были сняты, когда они сбежали оттуда", — добавил "Нацик".

Напомним, в сентябре бойцы ГУР вернули под контроль Украины газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой, более известные как "вышки Бойко". Они были оккупированы россиянами с 2015 года и использовались в военных целях.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Секреты освобождения "вышек Бойко"! ГУРовец выпал из лодки, уснул на воде и боролся с чайками

Как информировала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, благодаря освобождению "вышек Бойко" оккупанты потеряли возможности наблюдать за надводной ситуацией.

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