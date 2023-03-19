Как и дрон MQ-9 Reaper: оккупанты пытались сбить украинский Bayraktar TB2 над Черным морем (видео)

Российский истребитель Су-27 пытался сбить украинский беспилотник Bayraktar TB2 над акваторией Черного моря, вблизи временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

На видео видно, как российский истребитель безуспешно пытается сбить гораздо более легкий Bayraktar TB-2 над Черным морем. Оккупанты хотели сбить дрон так, как это сделали с американским MQ-9 Reaper – сбросив топливо.

При этом неизвестно, почему для уничтожения беспилотника не использовали ракеты "воздух-воздух", однако, вероятно, пилот не знал, что это за дрон и кто им управляет.

Сбитие американского дрона MQ-9 Reaper

14 марта над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате этого Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой летательный аппарат.

16 марта россияне заявили, что нашли американский дрон в море в 60 км от оккупированного Севастополя.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне сворачивают поисковую операцию в Черном море после сбития американского дрона.

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