Как и где готовят агентов ГУР: офицер разведки открыл дверь на секретную базу — Time

Среди шпионов есть россияне, которые против войны Путина и помогают Украине.

Офицер Главного управления разведки, не назвавший свое имя по понятным причинам, открыл дверь о тайных операциях агентов ГУР, в том числе такие рейды выполняются в Россию.

Об этом говорится в материале журналиста Time, который смог попасть на секретную базу.

По его словам, агентов ГУР готовят в учебном центре на юго-востоке Украины – секретном объекте, попасть на который практически невозможно. Он рассказал, что увидел там десяток мужчин и одну женщину. Корреспондент добавил, что на базе есть закрытый тир с мишенями в виде диктатора Владимира Путина, начальника генштаба России Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, а также некоторых российских пропагандистов. Офицер разведки отметил, что этот тир он построил за свой счет.

В ходе такого визита иностранный журналист встретил одну из групп, которая готовилась к рейду на территории России.

"Они готовятся к трансграничной миссии сегодня вечером в Россию. Условия идеальны. Низкие облака прячут луну и звезды. Россияне их не ждут. Они будут одеваться в гражданскую одежду, будут поддельные документы, без телефонов, будут пользоваться компасом, картой и считать шаги, чтобы сориентироваться", – сообщил офицер ГУР.

По его словам, спецмиссиями якобы не командует руководитель военной разведки Кирилл Буданов.

Рассказывая об операциях агентов ГУР, офицер отметил, что среди шпионов есть россияне, которые против войны Путина и помогают Украине.

"У нас также есть россияне внутри России, которые нам помогают, люди, которые видят, насколько эта война бессмысленна и ненавидят преступный режим", — отметил он.

Офицер разведки также отреагировал на возможное уменьшение поддержки Украины Западом. Он подчеркнул, что украинцы будут бороться против россиян до последнего.

"Это будет тяжело. Но мы не сдадимся. Поедем в леса, на горы, в поля. Это будет партизанская война. Мы всегда можем найти оружие. Посмотрите, как мы защищали Киев и Гостомельский аэропорт в начале войны", — сказал он.

Напомним, в Москве партищане "АТЕШ" проникли в главное управление Росгвардии.

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