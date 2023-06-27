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"Как и год назад в этот же день ракетами X-22": в ОВА рассказали о взрывах в Кременчуге

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Как и год назад в этот же день ракетами X-22": в ОВА рассказали о взрывах в Кременчуге

Российская ракета Х-22 попала по Кременчугу 27 июня / Фото: соцмережі

Попадания в объекты критической инфраструктуры не зафиксированы, уверяют местные власти.

Во время воздушной тревоги 27 июня Россия нанесла удар ракетами Х-22 по Кременчугу Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По его данным, обошлось без жертв. Ракеты попали в дачный кооператив. Последствия прилета уточняются.

"Враг атаковал Полтавщину. Как и год назад в этот день ракетами Х-22. Есть попадание в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", — говорится в сообщении чиновника.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области во время воздушной тревоги во вторник, 27 июня, раздались взрывы. Впоследствии эта информация была подтверждена в командовании Воздушных сил. Спикер ведомства рассказал, что кафиры выпустили по городу те ракеты, которые и в прошлом году ударили по торговому центру "Амстор" — Х-22. Он уточнил, что враг выпустил по меньшей мере два боеприпаса. Пуски ракет были совершены примерно в 11:50.

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Дата публикации
Просмотры
724
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