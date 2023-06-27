"Как и год назад в этот же день ракетами X-22": в ОВА рассказали о взрывах в Кременчуге

Во время воздушной тревоги 27 июня Россия нанесла удар ракетами Х-22 по Кременчугу Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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По его данным, обошлось без жертв. Ракеты попали в дачный кооператив. Последствия прилета уточняются.

"Враг атаковал Полтавщину. Как и год назад в этот день ракетами Х-22. Есть попадание в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", — говорится в сообщении чиновника.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области во время воздушной тревоги во вторник, 27 июня, раздались взрывы. Впоследствии эта информация была подтверждена в командовании Воздушных сил. Спикер ведомства рассказал, что кафиры выпустили по городу те ракеты, которые и в прошлом году ударили по торговому центру "Амстор" — Х-22. Он уточнил, что враг выпустил по меньшей мере два боеприпаса. Пуски ракет были совершены примерно в 11:50.

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