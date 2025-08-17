Как и когда закончится война в Украине: WSJ назвал два сценария

Война в Украине продолжается / © Getty Images

Реклама

Украина может потерять свою территорию, но сохраниться как суверенное, пусть и сокращенное государство. В противном случае она может потерять и территорию, и суверенитет, вернувшись в сферу влияния Кремля.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание приводит два варианта завершения войны в Украине.

Реклама

Первый сценарий

«Лучшим сценарием для Киева и его европейских партнеров, скорее всего, будет ограничение России уже оккупированными землями. Кремль же настаивает на получении контроля над всем Донбассом. Но главный вопрос состоит в том, что будет с остальной частью 80% территории Украины. Европейские лидеры надеются, что США присоединятся к гарантиям безопасности Украины и в последние дни их вдохновляет открытость Трампа к этому вопросу. Однако, возможная роль США в этом вопросе остается неясной», — отмечают журналисты.

Такой результат напоминал бы окончание Корейской войны 1953 года, в результате которой полуостров оказался разделенным, а Южная Корея с тех пор находилась под защитой, напоминает СМИ.

«Однако для Путина результат, подобный корейскому, был бы равносилен историческому провалу», — констатировало издание.

Второй сценарий

Самая большая опасность для Украины заключается не только в потере востока и юга. Оставшееся не сможет противостоять третьему российскому вторжению, после нападений в 2014 и 2022 годах. Эта угроза может заставить Киев проявить уважение к пожеланиям Москвы по поводу ее руководства и политики внутри страны и за рубежом.

Реклама

«Такой результат превратит уцелевшую Украину в российский протекторат, что будет равнозначно капитуляции для страны, стремящейся укрепить свою демократию и интегрироваться с Европой. Именно этого украинцы пытаются не допустить», — констатировали журналисты.

Напомним, после встречи на Аляске с Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились работать над заключением полноценного мирного соглашения между Россией и Украиной, а не о временном прекращении огня.

Согласно сообщению Reuters, во время совместного разговора с Трампом и рядом европейских лидеров Зеленскому было предложено согласиться на отказ от всей Донецкой области — региона, который остается одной из главных целей Москвы. В ответ украинский лидер категорически отверг такое предложение.

Между тем, Путин озвучил ряд требований по окончании войны в Украине. Что именно требует диктатор — читайте в новости.