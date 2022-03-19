Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Как и все 8 лет": в Минобороны предположили, что РФ может использовать переговоры для укрепления позиций

Дата публикации
Просмотры
5118
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Как и все 8 лет": в Минобороны предположили, что РФ может использовать переговоры для укрепления позиций

Право на владу

Не стоит недооценивать возможности врага, отметила замминистра.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, что Россия может использовать переговоры с украинской стороной и уменьшение интенсивности боев, чтобы укрепить свои позиции перед новыми атаками.

Об этом она сказала в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

Российские оккупанты используют любой повод для продвижения вперед и укрепления своих позиций, не оставляя свою ключевую цель – полный контроль над Украиной и взятие Киева, рассказала Маляр.

"И действительно, так же, как в 2014-2015 годах и все восемь лет, они использовали переговоры как дополнительный инструмент политического влияния и шантажа на нашу сторону. То, что это может происходить сейчас, никто этого не исключает", — рассказала зам. министра.

Она также сообщила, что российские войска пытаются приспособиться к способу ведения боя, придерживаемого Украиной, и особенностям ее армии. По словам Маляр, оккупанты могут использовать то, что украинцы воспринимают как уменьшение интенсивности боев, чтобы усилить себя, найти слабые места ВСУ и воспользоваться ими.

Надо отдавать себе отчет в сложности борьбы и не недооценивать возможности врага, в частности информацию об окончании ресурсов и опасности со стороны Беларуси, отметила заместитель министра.

"Говорить, что буквально через несколько дней у него (врага – ред.) может все закончиться, видимо, это неправильно с точки зрения защиты и обороны государства. То, что определенное время они еще могут на этом ресурсе протянуть – мы тоже должны отдавать себе отчет", – отметила Маляр.

Напомним, 19 марта глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что россияне используют переговоры с Украиной, чтобы иметь возможность перегруппировать свои наступательные войска.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Читайте также:

Следующая публикация