"Как и все 8 лет": в Минобороны предположили, что РФ может использовать переговоры для укрепления позиций

"Как и все 8 лет": в Минобороны предположили, что РФ может использовать переговоры для укрепления позиций

Не стоит недооценивать возможности врага, отметила замминистра.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, что Россия может использовать переговоры с украинской стороной и уменьшение интенсивности боев, чтобы укрепить свои позиции перед новыми атаками.

Об этом она сказала в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

Российские оккупанты используют любой повод для продвижения вперед и укрепления своих позиций, не оставляя свою ключевую цель – полный контроль над Украиной и взятие Киева, рассказала Маляр.

"И действительно, так же, как в 2014-2015 годах и все восемь лет, они использовали переговоры как дополнительный инструмент политического влияния и шантажа на нашу сторону. То, что это может происходить сейчас, никто этого не исключает", — рассказала зам. министра.

Она также сообщила, что российские войска пытаются приспособиться к способу ведения боя, придерживаемого Украиной, и особенностям ее армии. По словам Маляр, оккупанты могут использовать то, что украинцы воспринимают как уменьшение интенсивности боев, чтобы усилить себя, найти слабые места ВСУ и воспользоваться ими.

Надо отдавать себе отчет в сложности борьбы и не недооценивать возможности врага, в частности информацию об окончании ресурсов и опасности со стороны Беларуси, отметила заместитель министра.

"Говорить, что буквально через несколько дней у него (врага – ред.) может все закончиться, видимо, это неправильно с точки зрения защиты и обороны государства. То, что определенное время они еще могут на этом ресурсе протянуть – мы тоже должны отдавать себе отчет", – отметила Маляр.

Напомним, 19 марта глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что россияне используют переговоры с Украиной, чтобы иметь возможность перегруппировать свои наступательные войска.