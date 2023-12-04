Как и зачем россияне запускают "фальш-цели" по Украине: объяснение Воздушных сил

Россияне используют "фальш-цели" в войне против Украины. Так они пытаются ввести Силы обороны в заблуждение. В то же время, эти цели могут быть и реальными, и имитированными благодаря вражеским технологиям.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

"Иногда этой целью может оказаться работа реактивных систем залпового огня. Они тоже дают "засечку" на радарах, то есть радиолокационная станция может захватить сигнал работы "Смерча", "Града", "Урагана" и т.д., и тогда кажется, что это летит ракета", – объяснил Игнат.

Также средства РЭБ противника могут выдавать радиомагнитный импульс, который украинские радиолокационные станции будут соответственно воспринимать как цель.

"Она на некоторое время может появиться на мониторах, где изображена воздушная обстановка, а затем пропасть. Мы же сразу не знаем — это работа РЭБ или нет, но мы должны очень быстро известить людей, что есть ракетная угроза", — объяснил спикер ВС.

Игнат уточнил, что в конечном счете цель может прекратить существование, даже если это реальная ракета (например, Х-59), но она может просто упасть в поле, не долетев до цели.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат также рассказал, будут ли объявлять тревогу из-за вылета российских истребителей МиГ-31К.

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