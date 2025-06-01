Как ИИ помог поразить российские аэродромы: эксперт поделился подробностями

Дрон / © Pixabay

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Операция украинских спецслужб, проведенная в глубине территории Российской Федерации, является не только свидетельством высокого профессионализма украинских силовиков, но и примером эффективного применения современных технологий, в частности искусственного интеллекта.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Украины и эксперт по национальной безопасности Василий Богдан.

По его словам, операция была организована непосредственно на территории страны-агрессора, и это осталось совершенно без внимания Федеральной службы безопасности РФ.

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«Уже даже то, что мы знаем сейчас, свидетельствует об очень высоком уровне профессионализма украинских спецслужб и использовании достижений научно-технического прогресса, включая искусственный интеллект «, — подчеркнул эксперт.

Богдан отметил, что реализация столь сложной операции требует комплексного подхода: от материально-технической базы до подготовки кадров. Кроме того, украинская сторона активно использует как отечественные разработки, так и поддержку международных партнеров.

«Мы продемонстрировали, что можем проводить эффективные операции, используя собственные ресурсы — финансовые, технические и кадровые. И, очевидно, у нас также есть поддержка наших союзников», — сказал генерал-лейтенант.

Напомним, атака на стратегические аэродромы в глубине России 1 июня стала свидетельством критической уязвимости обороны РФ.

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Удары осуществлялись с помощью FPV-дронов, заранее доставленных и запрограммированных для взлета в заданное время.

Операция под кодовым названием «Паутина» позволила поразить 41 самолет стратегической авиации России. Ее подготовка длилась более полутора лет и требовала сложной логистики и высокого уровня координации.