Как иранские "шахиды" пролетели пол Украины с юга в Белую Церковь: объяснение эксперта

Жданов опроверг мнение, что ПВО не пытались сбить дроны, ведь с 12 беспилотников удалось уничтожить 6.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как иранские "шахиды" смогли пролететь чуть ли не пол Украины с оккупированного юга и ударить по Белой Церкви.

"Дроны летят на малой высоте и с очень маленькой скоростью. Они огибают рельеф местности и маршрут полета можно программировать заранее", – говорит эксперт.

Жданов объяснил, если "шахиды" летят роем – 5-6 дронов – то их системы ПВО могут видеть как одну цель и пускать по ним одну ракету. Эксперт заверил, что там, где их могли увидеть, их сопровождали и избивали, пытались сбивать. Так, из 12 дронов, летевших в район Белой Церкви, 6 были сбиты.

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"И не забывайте, что мы до сих пор воюем средствами ПВО советского образца. Нам системы противоракетной обороны никто еще не предоставил. Три дрона сбила авиация и три дрона – разные системы ПВО. Сегодня за сутки сбили 9 дронов. Мы учимся их сбивать и я надеемся, что в ближайшее время у нас появятся более серьезные средства. Но нужно полностью изменять алгоритм работы систем ПВО.

На вопрос, можно ли сбивать "шахиды" американскими дронами-камикадзе Switchblade, эксперт объяснил, что они работают только на наземных целях.

Атака Украины иранскими дронами

Оккупанты все чаще используют для атак на гражданскую инфраструктуру Украины иранские дроны, которые стали выполнять функцию "Калибров". Так, в ночь на 6 октября ВСУ сбили 9 иранских дронов. Через сутки, 6 октября, ВСУ сбили пять беспилотников, которые запустили российские кафиры.

Также оккупанты атаковали иранскими дронами город Белая Церковь на Киевщине. Из-за этого там возникли пожары.

ТСН.ua собрал подробности об атаке дронов на Белую Церковь и новой тактике оккупантов, с которой столкнулись ВСУ.

Тегеран до сих пор отрицает свое сотрудничество с государством-агрессором и сам факт передачи беспилотников.

Президент Владимир Зеленский проинформировал международное сообщество о применении россиянами иранских беспилотников.

"Иран почему-то утверждает, что их у нас нет. Люди их видят в небе. Мы их сбиваем. А нам говорят, что их якобы нет. Что ж, найдем способы, чтобы их действительно не было", – сказал он.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников рассказал, как решают проблему иранских беспилотников.