Как истребитель МиГ-29 отрабатывает по вражеским позициям ракетами: в Воздушных силах показали видео

Воздушное командование "Запад" показало видео, на котором видно, как истребитель МиГ-29 отрабатывает по враждебным позициям ракетами HARM американского производства.

Видео работы украинского аса опубликовали на официальной странице ПК "Запад" Воздушных Сил ВС.

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"Слишком громко никогда не бывает, потому что мы знаем, куда направлены наши harm. За каждую отнятую жизнь, за каждый разбитый подъезд, уничтоженную улицу, выгоревшие поля, разбомбленный поселок", — подписали ролик.

Напомним, в конце августа 2022 года в командовании Воздушных сил сообщили, что украинские пилоты начали успешно применять высокоскоростные противорадиолокационные ракеты против российских систем противовоздушной обороны. Максимальная дальность пуска AGM-88 составляет 150 км, а минимальная – 25.

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