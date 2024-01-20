Как истребители F-16 смогут изменить ход войны: Игнат объяснил детали

Истребители F-16 смогут изменить ход войны. Преимущество в воздухе на линии боевого столкновения на подконтрольной Украине и оккупированной территории – ключ к успеху операций.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью "Фокусу" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Нужно не два-три самолета, чтобы добиться этого успеха. Понятно, что нужны самолеты, которые не будут уступать в тактико-технических характеристиках российским самолетам Су-35, которые являются основными противниками в воздухе сегодня. Нужны модернизации F-16, которые смогут противостоять такому противнику, имеющему мощные радары, которые могут конкурировать с ними, будут разные самолеты – их можно будет и ремонтировать, и модернизировать Главное в самолете – бортовое РЛС – это радар, чтобы увидеть противника. Сейчас никто не сражается в ближних воздушных боях, это нам не нужно. Нет никакого смысла вступать в бои, как во Вторую мировую", – объяснил он.

По словам Игната, также важно защитить государство изнутри от ракет и дронов.

"Конечно, баллистические ракеты F-16 не собьет, ни один самолет не собьет баллистику. А вот крылатую ракету и дроны – по силам. Это самолет создан, чтобы быть частью противовоздушной обороны и активно применяться. Сейчас наши летчики пытаются сделать это на МиГ-ах и Су-шках советских 80-х годов еще не модернизированы. Но это чрезвычайно сложная задача. F-16 будут делать это эффективнее", – отметил он.

Самолет F-16 имеет большой спектр вооружения и может наносить болезненные удары по логистике врага, отметил Игнат.

"F-16 – это многоцелевой самолет. Почему Крымский мост важно взорвать или сжечь? Потому что по нему идут стратегические поставки – вода, еда, одежда, амуниция, боеприпасы, горючее, оружие. Вы видите, сколько у россиян ежедневно уничтожается на поле боя разной техники. И им это все надо пополнять Если не привезешь снарядов, то можно будет бежать с позиций. И поэтому уничтожать логистику – эти базы небольшие, полевые пункты управления, склады боеприпасов – это все можно уничтожить высокоточным ударом с самолетов. Самолетк F-16 имеет большой спектр вооружения и может наносить врагу болезненные удары по таким целям. Изгнать российскую авиацию сложно, это нужно делать не одними F-16. Вы видели уже, как Patriot проявил себя, когда неожиданно появлялся то там, то там. Это блестящие спецоперации, которые проводятся под руководством командующего Воздушными силами. Это чрезвычайно важно – враг понимает, что у нас есть средства, которые могут доставать их там, где они не ждут", – оябъснил спикер Воздушных сил.

Напомним, первая группа украинских пилотов начала обучение на F-16 в Дании. Группа была сформирована из шести опытных украинских боевых пилотов-истребителей.

Кроме того, из Норвегии в Данию прибыли F-16 для обучения украинских пилотов. Приземление норвежских F-16 в Дании явилось важным шагом в постоянной поддержке Украины.

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