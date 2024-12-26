Как изменилась армия РФ за почти 3 года большой войны: офицер "Азова" ответил

Боец отметил, что о том, как меняется личный состав российской армии, можно судить по оккупантам, которых брали в плен в течение этих лет.

За почти три года полномасштабного вторжения российская армия претерпела определенные изменения – как в технологическом плане, так и относительно самого личного состава.

Об этом рассказал офицер 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Равликовский с позывным "Равлик" в интервью Radio NV.

"В техническом смысле в начале года появились приборы с тепловизионным наблюдением, после чего начала активно развиваться РЭБ (радиоэлектронная борьба – Ред.), и сейчас это уже оптоволокно (дроны с оптоволокном – Ред.). Это такие технические моменты, которые я для себя отметил", – сказал боец.

"Равлик" отметил, что в 2022 году россияне, которых брали в плен, были по большей части кадровыми военными, в 2023 году –это были в основном зеки и мобилизованные, при этом в 2024 году – это преимущественно "неблагополучные россияне, которые пришли "реабилитироваться" перед российским обществом".

По его мнению, эта категория оккупантов стремится получить какие-то деньги и награды, и таким образом показать другим россиянам, что они чего-то стоят.

"Но они этого не получат, ведь в большинстве своем они никому не нужны. И их бросают просто для того, чтобы получить какие-то рейтинги, наверное, Владимиром Путиным или выставить своих командиров не полным дерьмом", – говорит "азовец".

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