Как изменилась позиция Запада за два года войны в Украине

Запад и НАТО говорят, что готовы поддерживать Украину в войне против России многие годы.

Через два года после начала полномасштабной войны в Украине нет особых оснований полагать, что она скоро закончится. В течение зимы шли ожесточенные бои, а контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов. Россия закупает беспилотники у Ирана, а артиллерийские снаряды и ракеты в Северной Корее. Украина же зависит от поставок оружия и финансовой поддержки со стороны Европы и США.

Риторика Запада за три месяца войны довольно сильно менялась — от скептических заявлений немецких дипломатов до заверения США в том, что они сделают все, чтобы помочь Украине победить Россию. Несмотря на уверения западных союзников в поддержке, их реальные действия и риторика в СМИ оставались медленными и неоднозначными.

ТСН.ua проанализировал, насколько западные политики и медиа переосмыслили свою позицию по поводу войны в Украине.

Позиция США

С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США начали помогать украинцам – и финансово, и оружием.

Впоследствии американцы заявили, что Украина обороняется очень разумно, ловко и креативно, постепенно переходя в наступление и возвращая территории. BBC цитировал представителя Минобороны США Джона Кирби, который подчеркнул, что украинцы выстраивают очень жесткую оборону.

По его словам, россияне не достигли ни одной из поставленных перед ними стратегических целей.

С начала великой войны в Украине ширится мнение, что США предоставляют Киеву достаточно военной помощи, чтобы выжить, но недостаточно, чтобы победить, пишет американское издание Newsweek.

Авторы статьи отмечают, что такую позицию Вашингтона можно объяснить опасением, что стратегическое поражение Кремля в Украине может привести к хаосу в пределах российских границ, возможно, к отставке президента Владимира Путина, жесткой региональной борьбе за власть и рискам, связанным с оружием массового уничтожения.

Американские и западные союзники в частных разговорах не раз критиковали наступление Украины. В августе New York Times писала, что, по мнению американских экспертов, украинцы слишком распыляли свои силы на фронте и не смогли сконцентрировать достаточное количество огневой мощи в одном месте, чтобы прорвать оборону россиян.

Однако многие украинцы считают, что США тоже несут определенную ответственность за контрнаступление ВСУ.

"Я благодарен США, как лидерам нашей поддержки, но я сказал им и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам нужно все оружие и материальные средства. Почему? Просто потому, что если мы начнем позже, то это будет идти медленнее", – заявлял президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Украина ведет войну за национальное выживание, указывают западные эксперты. Однако Байден и другие западные лидеры ясно дали понять, что западная коалиция отвечает за глобальное выживание.

Белый дом выступает за постепенное предоставление военной помощи Киеву. Слишком скорая помощь может спровоцировать опасную эскалацию со стороны России, подчеркивают американские чиновники.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес убежден, что Россия стала значительно слабее, чем кажется на первый взгляд, а Украина, несмотря на затягивание помощи от США, одержит победу в полномасштабной войне.

"Я ошибался в своей вере. США и Германия присоединятся к украинской победе. Я знал, что мы будем поддерживать Украину. Но я ожидал, что мой президент скажет: "Мы хотим, чтобы Украина победила". И я ожидал, что канцлер Германии скажет это. Но они этого не сделали. Я ошибался, что сделал такие предположения", — сказал он.

Среди сторонников Украины также есть обеспокоенность, что поддержка США существенно сократится, если Дональд Трамп вернется в Белый дом на президентских выборах в ноябре.

В ЕС пакет помощи на 54 миллиарда долларов был одобрен в феврале после длительных дискуссий и торгов, прежде всего с Венгрией, премьер-министр которой Виктор Орбан является союзником Путина и выступает против поддержки Украины.

Лидеры G7 к годовщине вторжения пообещают увеличить помощь Украине

Страны Группы семи на этой неделе постараются заверить Украину в том, что их поддержка не ослабнет. Лидеры G7 пообещают увеличить свою военную помощь и мощности по производству и поставке оружия.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект заявления G7.

В заявлении говорится, что страны G7 будут призывать Россию полностью вывести войска из Украины. Также Группа семи обяжется никогда не признавать выборы, проводимые РФ сейчас или в будущем на оккупированных территориях. Кроме того, 24 февраля лидеры G7 пообщаются по телефону с Владимиром Зеленским.

Как пишет издание, лидеры G7 обещают увеличить свою военную помощь, а также мощности по производству и поставке оружия теперь, когда Украина столкнулась с нехваткой артиллерии и "перспективой длительного тупика на фронте" и неопределенностью поддержки со стороны США.

Мурал в Украине / Фото: Associated Press

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто накануне заявил, что Украина и Россия готовы начать мирные переговоры об окончании войны. Мол, он увидел "важные сигналы" от обеих стран. Однако массированные ракетные обстрелы, которые за последние две недели уже трижды накрыли Украину, говорят совсем о другом.

И те же представители Германии, а также Великобритании призывают усилить поддержку Украины. Параллельно с этим появилась информация Bloomberg, что представители США потребуют от президента Украины Владимира Зеленского уточнить план ведения войны.

Сам Зеленский 10 декабря 2023 во время визита в Литву заверил, что украинские войска будут двигаться на фронте, потому что просто стоять нет смысла, ведь это позволит России восстановить свою военную мощь.

Мнение историка

По мнению британского историка Тимоти Гартон Эша, пока нет предпосылок для замороженного конфликта в Украине или урегулирования путем переговоров с РФ, как наивно надеются на Западе.

"Владимир Путин настроен победить и уничтожить независимую Украину. Украина так же настроена сопротивляться. Но чего стремятся остальные демократические страны мира в этой эпохальной борьбе?" — спрашивает Гартон Эш и объясняет, что ответ, "который мы дадим в 2024 году, не только сформирует будущее Европы. Но и расскажет несколько важное об относительной силе демократии и автократии начала XXI века".

Но решающим, по мнению историка, будет выбор, который в ближайшие несколько месяцев сделают поддерживающие Киев демократии, то есть его западные партнеры.

Фото: Associated Press

По его мнению, западные страны делают достаточно, чтобы Украина не потерпела поражения, но недостаточно, чтобы помочь ей победить. Он напоминает, что из одного миллиона артиллерийских снарядов, которые ЕС обещал Украине до марта, сейчас поставлено менее трети.

Гартон Эш предлагает сравнить новогодние послания европейских лидеров.

Британский премьер Риши Сунак даже не упомянул о войне в Украине в отчете об успехах своего правительства, которое, очевидно, было написано под нынешние парламентские выборы.

Канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил о ней только мимоходом, прежде чем перейти к священной теме германской экономики.

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск полностью посвятил речь обновлению демократии в своей стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон, сосредоточившись на теме французской гордости, предложил "перевооружить европейский суверенитет", в частности, "для того, чтобы остановить Россию и поддержать украинцев".

Но самое важное послание, по мнению историка, прозвучало из уст президента Финляндии Саули Нийнисте: "Европа должна проснуться".

Прекрасную прямолинейность показала и датский премьер Мэтте Фредериксен, напомнившая, что Украине не хватает боеприпасов, и Европа не поставляет то, что нужно.

"Мы будем настаивать на увеличении европейского производства. Это необходимо срочно. И датские F16 скоро поднимутся в небо. Война в Украине – это также война за Европу, которую мы знаем ", – сказала она.

Гартон Эш пишет, что это именно риторика, которая сейчас нужна.

Помощь на длительный период

В НАТО готовы поддерживать Украину в войне против России на протяжении многих лет, включая помощь Киеву в переходе от вооружений советских времен к современным западным вооружениям и системам, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Есть высокая вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", — сказал Столтенберг.

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Глава НАТО заявил, что Запад будет продолжать оказывать максимальное давление на президента России, чтобы он прекратил вторжение в Украину из-за санкций и экономической, а также военной помощи Киеву.

"Союзники из НАТО готовятся оказывать поддержку в течение длительного периода, а также помогать Украине транзитом, переходом от старого оборудования советских времен к более современному вооружению и системам по стандарту НАТО, что также потребует дополнительной подготовки", — добавил Столтенберг.

Дилемма украинских беженцев

Российская война спровоцировала величайшую волну иммиграции в Европе со времени Второй мировой войны. До восьми миллионов украинцев разъехались по континенту.

Ради украинских беженцев ЕС применил Директиву о временной защите, которая дает украинцам право проживать и работать в ЕС в течение трех лет. Около четырех миллионов украинцев зарегистрировались для получения защиты в ЕС и почти все они – женщины и дети.

Впрочем, после вторжения в правительства возникает необходимость принимать не насущных мер, а думать на более длительную перспективу. Наибольший вопрос состоит в том, как интегрировать в общество людей, которые поскорее хотят вернуться домой, хотя и не знают, когда это будет возможно. Опрос в сентябре показал, что 81% украинских беженцев надеются возвратиться домой.

Вопрос интеграции украинцев в разных странах решается по-разному. Франция и Швеция не слишком спешат интегрировать украинцев в свои общества, а Германия наоборот агрессивно их интегрирует, добавив их в систему помощи из-за безработицы как немецких граждан. У Польши с этим проблемы, потому что в отличие от большинства стран Западной Европы у нее нет официальной иммиграционной политики, которая помогала бы в этом вопросе.

Кроме того, наплыв беженцев повлиял на стремительный рост цен на жилье, особенно в крупных городах Европы. Теплые объятия, раскрытые европейцами украинцам, становятся прохладнее в некоторых городах ЕС.

Вступление Украины в ЕС: первые споры

9 марта начались обсуждения о возможности предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского союза.

Тогда лидеры ЕС расходились во мнениях относительно того, следует ли твердо поставить Украину на путь членства. Расширение блока называли риском спровоцировать Путина атаки на европейские страны.

Впоследствии большинство стран поддержало желание Украины стать кандидатом в члены ЕС, и теперь споры свелись к тому, можно ли сделать для Киева исключение и ускорить процедуру вступления.

Читайте также: