Как изменилась работа украинских систем РЕБ: эксперт указал на интересную деталь

Эксперт Романенко убеждает, что в Украине системы РЭБ начали работать более эффективно.

Благодаря системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Украина может влиять на навигационные системы вражеских ракет, заставляя их отклоняться от курса.

Об этом заявил эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, передает "Эспрессо".

"Большинство ракет, особенно корейские ракеты, приводятся по GPS, во всяком случае, большая часть пути они используют спутниковые системы. Корейские ракеты используют три спутниковые системы — это российская ГЛОНАСС, китайская Baidu и американская GPS; российские ракеты используют еще и европейскую систему Galileo", – говорит эксперт.

По его словам, если поставить помехи этим системам и немного изменить эти сигналы, то ракеты будут отклоняться. А отклонения могут быть столь велики, что ракеты уже не смогут вернуться на начальную траекторию.

Романенко предполагает, что, возможно, Украина получила новые системы РЭБ, позволяющие вмешиваться в целом в навигационную систему или систему связи российских ракет.

"Я так считаю, что группировка средств РЭБ у нас не столько увеличилась, сколько увеличилось их расположение и мощность. Хотя раньше тоже бывали случаи, когда ракеты падали где угодно, но на этот раз пресс-секретарь Воздушных сил сказал, что ракеты вообще где-то попадали в полях, в лесах. То есть в их навигационную систему, маршруты были внесены какие-то коррективы не предусмотренные теми, кто их запускал", – отметил эксперт.

По его данным, в каждом пакете помощи США или Германии присутствовали средства радиоэлектронной борьбы.

"Сейчас мы уже можем не тратить ракеты на сбивание российских средств поражения, особенно это эффективно против "шахедов", – подытожил Валерий Романенко.

Напомним, что во время утренней атаки 13 января более 20 российских ракет не долетели до целей благодаря украинским средствам радиоэлектронной борьбы. По словам спикера ПС Юрия Игната, ракеты либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо на них повлияли средства радиоэлектронной борьбы украинских Сил обороны.

В Институте изучения войны (ISW) уже заявили, что это может быть переломным моментом для украинских возможностей РЭБ.

Военный эксперт из Израиля Давид Гендельман считает, что пока рано говорить о переломе в войне. Важно, чтобы такие действия были системными.

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