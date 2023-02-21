Как изменилась разница потенциалов Украины и РФ в Черном море: оценка ВМС

С февраля 2022 года разница потенциалов Черноморского флота России и Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины уменьшилась втрое. Сейчас украинские защитники успешно сбивают ракеты и беспилотники, запускаемые РФ.

Об этом заявил командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа, сообщает Military Media Center.

Военный отметил, что в украинского флота вырос потенциал благодаря передаче партнерами ракетных комплексов и вооружения. Благодаря чему ПВО Украины укрепилась и сейчас сбивает ракеты, беспилотные летательные аппараты и "другой металлолом российского и иранского производства".

Также читайте Россия может готовить диверсию в Северном море: предупреждение разведки Нидерландов

"Если сравнивать силы и средства Черноморского флота РФ с ВМС ВСУ в начале широкомасштабного вторжения, то корабли и подразделения составляли в среднем двенадцать к одному. Сейчас в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран партнеров, разница этих потенциалов уменьшилась в три раза. Сегодня, помимо прочего, мы внимательно следим за небом, сбиваем ракеты, беспилотные летательные аппараты и другой металлолом российского и иранского производства", — сказал вице-адмирал.

Кроме того, он заверил, что все стратегические подступы к Одесской области под контролем Военно-Морских Сил и других подразделений ВСУ.

Напомним, Россия 20 февраля вывела семь кораблей в Черное море, а также один ракетоноситель, общий залп составляет четыре "Калибра".

По данным главы пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, в России сейчас осталось около 20% "Калибров", что является критически низким показателем. По ее словам, пополнение запасов не слишком интенсивно из-за санкций и проблем с производством.

Читайте также: