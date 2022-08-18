Как изменилась ситуация на фронтах Украины: появилась свежая карта боевых действий

Свежую карту боевых действий в Украине 18 августа опубликовало Минобороны Великобритании. Так, согласно изложенным данным, украинские военные возобновили свое контрнаступление в Харьковской области.

В то же время войска России пытаются продвинуться на трех направлениях, свидетельствуют данные британской разведки.

Соответствующая карта с информацией о фронтах в Украине опубликована в Twitter.

Так, ВСУ снова проводят контратаку на Изюмском направлении. А оккупанты пытаются продвинуться в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Что касается ситуации на юге, то защитники Украины продолжают там наносить точные удары по складам и штабам российских захватчиков. Контрнаступление украинские бойцы проводят по двум направлениям – в районе Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа ниже является результирующей обороной Intelligence update on situation in Ukraine — 18 August 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/wmDpKm5g3N — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 18, 2022

Напомним, 17 августа советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские войска на фронте попали в стратегический тупик. В оккупантов не только нет продвижения или они микроскопические, а продвижение есть в обратную сторону, куда противника сдвинули ВСУ.

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