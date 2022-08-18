Как изменилась ситуация на фронтах Украины: появилась свежая карта боевых действий

Свежую карту боевых действий в Украине 18 августа опубликовало Минобороны Великобритании. Так, согласно изложенным данным, украинские военные возобновили свое контрнаступление в Харьковской области.
В то же время войска России пытаются продвинуться на трех направлениях, свидетельствуют данные британской разведки.
Соответствующая карта с информацией о фронтах в Украине опубликована в Twitter.
Так, ВСУ снова проводят контратаку на Изюмском направлении. А оккупанты пытаются продвинуться в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Что касается ситуации на юге, то защитники Украины продолжают там наносить точные удары по складам и штабам российских захватчиков. Контрнаступление украинские бойцы проводят по двум направлениям – в районе Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.
Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 18, 2022
Мапа ниже является результирующей обороной Intelligence update on situation in Ukraine — 18 August 2022
Покажите больше о Великобритании в связи с: https://t.co/E2PWzbDV9Y
#StandWithUkraine pic.twitter.com/wmDpKm5g3N
Напомним, 17 августа советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские войска на фронте попали в стратегический тупик. В оккупантов не только нет продвижения или они микроскопические, а продвижение есть в обратную сторону, куда противника сдвинули ВСУ.
Читайте также:
- Жданов прогнозирует, что через две недели ВСУ могут заставить оккупантов отступать с юга
- "Украина способна нанести поражение России": эксперты призвали Байдена "вооружить страну, пока не поздно"
- Путин несколько изменил планы войны: Фейгин прогнозирует перенос "референдума" на Херсонщине