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Как изменилась ситуация на фронтах Украины: появилась свежая карта боевых действий

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Как изменилась ситуация на фронтах Украины: появилась свежая карта боевых действий

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Свежую карту боевых действий в Украине 18 августа опубликовало Минобороны Великобритании. Так, согласно изложенным данным, украинские военные возобновили свое контрнаступление в Харьковской области.

В то же время войска России пытаются продвинуться на трех направлениях, свидетельствуют данные британской разведки.

Соответствующая карта с информацией о фронтах в Украине опубликована в Twitter.

Так, ВСУ снова проводят контратаку на Изюмском направлении. А оккупанты пытаются продвинуться в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Что касается ситуации на юге, то защитники Украины продолжают там наносить точные удары по складам и штабам российских захватчиков. Контрнаступление украинские бойцы проводят по двум направлениям – в районе Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.

Напомним, 17 августа советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские войска на фронте попали в стратегический тупик. В оккупантов не только нет продвижения или они микроскопические, а продвижение есть в обратную сторону, куда противника сдвинули ВСУ.

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