Как изменилась ситуация на фронте 13 мая: главное от Генштаба

Враг нанес 66 авиационных ударов и совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131". 18 из 22 дронов уничтожили наши защитники.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

В течение суток 12-13 мая противник нанес ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре города Николаева, в результате чего есть раненые среди гражданских граждан, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, враг нанес 66 авиационных ударов и совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали и населённые пункты. В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области 2 погибших и 11 раненых гражданских лиц. Среди них есть дети. Разрушен частный дом, повреждены 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

Где оккупанты сосредотачивают основные усилия

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток зафиксировано около 40 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе и восточной окраине Стельмаховки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменному и Спирному — Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменное и Берестово Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Белая Гора.

Наряду с ведением позиционной обороны, наши защитники ведут и активные действия, в частности наступательные. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Дружба, Северное, Южное, Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Авдеевка. Обстрелял из артиллерии также Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись и населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар по району населенного пункта Пречистовка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области, Бурлацкое, Затишье, Гуляйполе, Малые Щербаки Запорожской области, а также Берислав и Казацкое Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.

Оккупанты допрашивают местных в Мариуполе

Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях. В частности, в Мариуполе на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечены около 50 представителей следственного комитета РФ. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением.

В то же время, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Недавно, в населенном пункте Херсонской области, на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь. Накануне отмечено прибытие 3 военных грузовых автомобилей с ранеными оккупантами.

Как отработала авиация Сил обороны

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу. Также нашими защитниками сбиты два вражеских разведывательных БПЛА "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, российские Telegram-каналы сообщили об авариях двух вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области РФ, в результате чего погибли 9 российских летчиков.