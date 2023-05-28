Как изменилась ситуация на фронте 28 мая: главное со сводки Генштаба

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по оккупантам.

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки, 28 мая.

Где тяжелее всего

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения Сил обороны отразили 18 вражеских атак.

За сутки ВСУ отразили 18 атак россиян / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Угроза с севера

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационные удары в районах Кондратовки, Басовки, Могрицы, Мирополья и Славгорода Сумской области и Плетеновки и Волчанских Хуторов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Прогресс, Демьяновка, Мануховка Сумской области, а также Липцы, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки Харьковской области.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении враг в течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне наступательных действий не проводили. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области; Сергеевка, Белогоровка Луганской области; Ивановка, Спорное, Рай-Александровка, Веселое Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

ВСУ продолжают удерживать позиции / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васильевка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики наступательных действий не производили.

Враг нанес авиационных ударов в районах Авдеевки, Водяного, Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак россиян в районе Марьинки. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Марьинки. Кроме того, под вражеские обстрелы попала Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногриск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс С-300, 3 пункта управления и склад боеприпасов противника.

Дезертирство в рядах окупантов

В Лисичанске Луганской области дезертировали около 80 человек из подразделения Шторм-z российских оккупационных войск. Они самовольно покинули боевые позиции.

Также Генштаб подтвердил информацию, что в районе Бахмута дезертировали около 30 человек из ЧВК "Вагнер", которые также самовольно покинули боевые позиции, похитив военную технику.

Что в оккупации

Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Нижнесерогозском районе оккупированной части Херсонской области. В частности, россияне постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества. Так, местным гражданам с украинским паспортом, водительским удостоверением и техническим паспортом на транспортное средство грозят конфискацией в случае отказа получения документов российского образца.

Ранее в Генштабе сообщили, что РФ атаковала Украину 59 "шахедами". 58 было сбито.

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