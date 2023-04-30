Как изменилась ситуация на фронте 30 апреля: ВСУ отразили более 20 ожесточенных атак на 3 направлениях

Самые ожесточенные бои по-прежнему продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Сегодня, 30 апреля российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Краматорску и Константиновке. Также в течение суток они нанесли 15 авиационных ударов и совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 30 апреля.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где тяжелее всего

Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили более 20 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

ВСУ отразили более 20 атак противника на 3 направлениях

Ситуация на севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил РФ.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах.

В течение суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда Сумской области, повреждены частные дома. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Николаевка, Галагановка, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Дружба, Бачевск Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрилеча, Глубокое, Красное, Волчанск, Лошаково на Харьковщине.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты, расположенные рядом с линией боевого столкновения, а именно: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, Колодязи, Верхнекаменное, Спирное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в Бахмуте.

К тому же в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Дилиевка, Северное, Железное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных Авдеевки и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Водяное и Первомайское.

На Марьинском направлении россияне продолжают атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток захватчики наступательных действий не проводили. Совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времовка, Бурлацкое, Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области, а также Херсон. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис Херсонской области.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, а также живой силы, склад боеприпасов, два района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр оккупантов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по врагу / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ранее Владимир Зеленский анонсировал, что скоро состоятся "главные сражения".

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