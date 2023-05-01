Как изменилась ситуация на фронте сегодня, 1 мая: главное со сводки Генштаба

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

В эти сутки, 1 мая, российские оккупанты нанесли 19 ракетных ударов, 13 авиационных ударов и совершили 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые из числа гражданского населения, в том числе и дети.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Генштаб предупреждает, что возможность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где тяжелее всего

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там было отражено более 30 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Угроза с севера

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах РФ.

В течение суток враг нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок.

Кроме того, произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка, Красный Хутор, Гремяч, Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрилеча и Хатне на Харьковщине.

Ситуация на отдельных направлениях

В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиационный удар по населенным пунктам Белогоровка, Григоровка и Спирное. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в Бахмуте.

Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиаудар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке. Совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении россияне продолжают атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглась также Георгиевка Донецкой области.

Продолжаются бои за Марьинку.

На Шахтерском направлении в течение суток захватчики наступательных действий не проводились. Совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток враг обстрелял Времивку, Новоселку, Новополье Донецкой области; Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку и Зеленый Гай Запорожской области, а также Ивановское, Казацкое, Осокоровку, Золотую Балку, Качкаровку, Берислав, Веселое, Одрадокаменку, Тягинку, Белозерку, Кизомис.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.

Ранее эксперт объяснил, почему Россия возобновила массированные атаки.

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