Как изменилась ситуация на фронте за последние сутки: данные Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 122 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Берестово, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражена 21 атака, совершенная противником в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отбиты 33 атаки.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 33 атаки.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Прасковьевка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также ночью силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 разведывательных БПЛА противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Ранее аналитики сообщили, что российские войска замедлили продвижение, чтобы подготовить резервы для наступления на Торецк, к северу от Авдеевки.

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