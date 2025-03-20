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Как изменилась ситуация в Курской области: карта Генштаба

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Как изменилась ситуация в Курской области: карта Генштаба

Ситуація на Курщині / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ситуация остается сложной.

Армия РФ на Курщине наносит удары по позициям ВСУ. Наши воины отбивают атаки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков, также враг нанес 23 авиационных удара, применив при этом 28 КАБ, и совершил 333 обстрела, 12 из которых — из РСЗО", — говорится в сообщении.

Карта боїв на Курщині, оприлюднена 19 березня / ©
Карта боїв на Курщині, оприлюднена 19 березня

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил: в Курской области   окружения ВСУ нет. Украинские военные продолжают выполнять задачи в этом направлении.

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