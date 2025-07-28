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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Как изменилась ситуация на Сумском направлении после освобождения Кондратовки - объяснили в ГПСУ

После освобождения Кондратовки атаки стали более редкими.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
ВСУ

ВСУ

Российские войска не прекращают попыток прорваться вглубь Сумской области, однако Силы обороны Украины эффективно сдерживают врага на линии фронта.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

«Любые действия — и оборонительные, и контрнаступательные — не дают врагу продвигаться вглубь нашей страны. Это хорошо видно сейчас по линии границы, по Юнаковской и Хотинской громадам, где враг не прекращает попыток продвинуться вглубь Сумщины», — подчеркнул он.

По словам Демченко, подразделения ВСУ, ГПСУ и другие составляющие Сил обороны Украины прилагают максимум усилий для стабилизации ситуации в регионе. Благодаря их скоординированной работе, противнику не удается продвинуться дальше.

Кроме того, спикер отметил, что после освобождения населенного пункта Кондратовка в пограничной зоне зафиксировано уменьшение атак со стороны россиян на позиции пограничников.

«Такой активности, как это было в начале действий, которые противник начал в пределах Сумщины, сейчас уже нет», — подчеркнул Демченко.

Напомним, что на Сумщине остается сложная, но контролируемая ситуация. Украинские войска продолжают сдерживать врага на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Силы обороны остановили девять штурмовых действий российской армии.

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