Как изменилась ситуация на Сумском направлении после освобождения Кондратовки - объяснили в ГПСУ

ВСУ

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Российские войска не прекращают попыток прорваться вглубь Сумской области, однако Силы обороны Украины эффективно сдерживают врага на линии фронта.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

«Любые действия — и оборонительные, и контрнаступательные — не дают врагу продвигаться вглубь нашей страны. Это хорошо видно сейчас по линии границы, по Юнаковской и Хотинской громадам, где враг не прекращает попыток продвинуться вглубь Сумщины», — подчеркнул он.

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По словам Демченко, подразделения ВСУ, ГПСУ и другие составляющие Сил обороны Украины прилагают максимум усилий для стабилизации ситуации в регионе. Благодаря их скоординированной работе, противнику не удается продвинуться дальше.

Кроме того, спикер отметил, что после освобождения населенного пункта Кондратовка в пограничной зоне зафиксировано уменьшение атак со стороны россиян на позиции пограничников.

«Такой активности, как это было в начале действий, которые противник начал в пределах Сумщины, сейчас уже нет», — подчеркнул Демченко.

Напомним, что на Сумщине остается сложная, но контролируемая ситуация. Украинские войска продолжают сдерживать врага на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Силы обороны остановили девять штурмовых действий российской армии.

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