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Как изменилась ситуация в ВСУ после прихода Сырского: военный рассказал
Военный медик объяснил, как смену командования почувствовали сами бойцы.
После назначения Александра Сырского на должность Главнокомандующего ВСУ в армии изменились не только подходы к командованию, но и внутренние механизмы. В частности, почти невозможно изменить подразделение службы по собственному желанию.
Об этом заявил военный медик и медицинский менеджер Глеб Битюков в интервью "Свобода Live".
«Когда изменился Залужный, многие боялись, что начнется что-то плохое. Но на самом деле ничего кардинального не произошло. Да, Сырский — другой, но я не могу его оценивать, потому что не знаю его лично», — отметил он.
По мнению медика, наибольшее изменение после ротации командования — то, что почти полностью прекратилась практика добровольных переводов между боевыми подразделениями.
«Это была единственная вещь, позволявшая как-то развивать армию. Теперь практически невозможно перевестись», — говорит Битюков.
По его словам, ранее военнослужащие могли переходить к более эффективным, мотивированным частям, но сейчас это стало исключением.
Военный подчеркивает, что в настоящее время большинство решений по переводам проходят централизованно — согласно приказам, не учитывающим потребности конкретных частей или желаний бойцов.
«Надо 150 человек – взяли из списка подразделения 150 человек и перевели. Все. Никто не спрашивает, кому это действительно нужно», — заключает медик.
Напомним, 8 февраля 2024 стало известно, что президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского. Сырский имеет успешный опыт защиты, он провел Киевскую оборонную операцию и успешный опыт наступления – Харьковская освободительная операция.