Как изменилась Украина за 4 года полномасштабного вторжения: анализ ВВС

В начале пятого года полномасштабного вторжения Украина сталкивается с новыми системными вызовами: изменением структуры международной помощи из-за паузы со стороны США, последствиями массированных ударов по энергетике и демографическим кризисом.

Об этом говорится в материале BBC.

В январе 2026 года прошло 1418 дней после начала полномасштабной российской агрессии. Статистически этот этап войны в Украине уже длится дольше периода боевых действий Второй мировой войны на территории бывшего СССР.

Информация об общем количестве потерь Сил обороны остается закрытой, однако в начале 2026 года президент Украины озвучил обновленные данные о погибших:

«В Украине официально количество солдат, погибших на поле боя — как профессиональных, так и призывников — составляет 55 тысяч», — заявил Владимир Зеленский, добавив, что большое количество военных считаются пропавшими без вести.

В то же время, по оценкам вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), потери российской армии (погибшие, раненые и пропавшие без вести) составляют почти 1,2 миллиона человек.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в 2025 году зафиксирован существенный рост потерь среди мирного населения. Общее количество погибших и раненых в прошлом году выросло на 31% по сравнению с 2024 годом. ООН подтверждает 15 172 смерти гражданских от февраля 2022 (без учета оккупированных территорий).

«Наш мониторинг показывает, что этот рост был обусловлен не только интенсификацией боевых действий вдоль линии фронта, но и большим применением дальнобойного оружия, из-за чего гражданские лица по всей стране сталкиваются с повышенным риском», — пояснила глава миссии ООН Даниэль Белль.

Самая тяжелая зима для украинцев

Четвертая военная зима ознаменовалась не только сильными морозами, но и целенаправленными ударами РФ по объектам теплообеспечения и газодобычи. В конце января в Киеве тысячи домов остались без базовых услуг.

«Большинство из них — те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января», — комментировал ситуацию мэр Киева Виталий Кличко.

Ситуация в энергетике напрямую сдерживает экономическое восстановление страны.

«Без энергодефицита наш прогноз (рост реального ВВП в 2025 году) составлял бы не 1,8%, а 2,2%», — отметил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

По данным УВКБ ООН, за границей находятся 5,9 млн. украинцев, еще 3,7 млн. являются внутренне перемещенными лицами. Эксперты предупреждают, что инфраструктурные проблемы могут спровоцировать повторный выезд ранее вернувшихся домой людей.

«После четырех лет войны одной только стойкости уже недостаточно, чтобы семьи продержались еще одну зиму с отключениями электроэнергии и морозами. Без постоянной поддержки энергетические перебои могут снова заставить семьи покинуть свои дома», — заявила Генеральный директор Международной организации по миграции Эми Поуп.

Свертывание помощи США и роль Европы

Согласно данным Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), в начале 2025 г. американская поддержка Украины сократилась на 99%. Финансовое бремя взял на себя Европейский Союз и отдельные страны Европы, в частности Германия, которая предоставила 9 млрд евро военной помощи за год.

«В 2025 году эти средства (от международных партнеров) позволили полностью обеспечить ключевые социально-гуманитарные расходы: пенсионные выплаты, заработные платы работников… Это позволило направить все внутренние финансовые ресурсы на сектор безопасности и обороны», — пояснил министр финансов Сергей Марченко.

Готовы ли украинцы дальше к сопротивлению

Несмотря на системные трудности, опрос Киевского международного института социологии (КМИС) фиксирует стабильность настроений: 65% украинцев заявляют о готовности терпеть войну столько, сколько потребуется.

«Мы не наблюдаем роста поддержки „мира на любых условиях“. Напротив, мы видим, что среди большинства населения сохраняется воля к продолжению сопротивления, а также большинство (около 80% — ред.) поддерживают нанесение ударов по России», — подытожил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Что говорит Зеленский

К слову, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с видеообращением, в котором подвел итог четырех лет противостояния.

Глава государства подчеркнул, что первоначальный план президента РФ Владимир Путин «взять Киев за три дня» провалился. По его словам, Украина сохранила независимость и государственность, а российское руководство не достигло поставленных целей.

Президент подчеркнул, что за этим результатом стоит стойкость миллионов украинцев, их отвага и многолетняя борьба. В то же время он заявил, что Украина стремится к завершению войны и справедливого мира, однако не согласится на условия, которые могут поставить под угрозу существование государства.

Зеленский также отметил, что перед каждым раундом переговоров украинская делегация получает четкие директивы, а ключевым принципом остается сохранение национальных интересов и реальных гарантий безопасности.

Чего хочет Путин на пятый год войны

Напомним, аналитики Института изучения войны ранее сообщали, что российское руководство использует государственные праздники и публичные мероприятия для подготовки общества к возможным новым мобилизационным шагам.

В частности, 23 февраля президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения отмечал «ответственность» военных и всех граждан за будущее страны. В ISW считают, что такая риторика может являться попыткой сформировать у населения восприятие дополнительных жертв как необходимых для продолжения войны.

В тот же день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев публично заявил о цене победы и необходимости беречь военных, что аналитики расценили как попытку уменьшить потенциальное недовольство из-за возможных новых призывов.

По оценкам экспертов, такие заявления свидетельствуют о попытках Кремля постепенно нормализовать тему потерь и подготовить общество к дальнейшим мобилизационным решениям.