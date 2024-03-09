Как изменились боевые действия перед "выборами" Путина: Гуменюк объяснила

В преддверии так называемых "выборов" оккупанты стали сильнее бить по правобережной Херсонщине.

В преддверии так называемых "выборов" Путина, которые состоятся 17 марта, россияне значительно повысили интенсивность обстрелов.

Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Интенсивность обстрелов они значительно повысили. Мы наблюдаем уже в течение двух недель, как только они развернули так называемые предыдущие "выборы" и пошли к маломобильным группам населения с голосующими устройствами, они усилили обстрелы правого берега (Херсонщины)", — говорит Гуменюк.

По ее словам, этими обстрелами россияне хотят подтвердить свои пропагандистские нарративы, что они снова захватят правый берег Херсонщины.

Гуменюк заверила, что Силы обороны предусмотрели подобное развитие событий.

"Оборонительные сооружения укреплены и продолжают укрепляться с учетом даже одного процента, что враг решится на реализацию такого безумного плана. Хотя совершенно очевидно, что это будет билет в один конец. Они не зря уничтожали мосты, когда перемещались на левый берег, потому что планы возвращаться в них не было", — подытожила руководительница пресс-центра Сил обороны юга.

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