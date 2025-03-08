Как изменилось количество российских атак на Украину после инаугурации Трампа: инфографика от ISW

С началом президентства Дональда Трампа в январе 2025 интенсивность атак российских войск на территории Украины значительно возросла.

Об этом сообщили аналитики ISW.

Анализ данных за период с 1 января 2025 по 7 марта 2025 показывает четкую взаимосвязь между важными событиями международного уровня и интенсивностью атак.

После инаугурации Дональда Трампа наблюдается рост количества атак. После телефонного разговора Путина и Трампа и переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии уровень интенсивности атак существенно вырос.

В то же время, российские войска в ночь с 6 на 7 марта 2025 года осуществили самую масштабную комбинированную атаку по Украине с ноября 2024 года.

Как изменилось количество российских атак на Украину после инаугурации Трампа. Фото: ISW

Напомним, в ISW сообщали, что Россия может воспользоваться паузой в помощи США для усиления атак по Украине.

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