Как изменился подход России к войне: Наев сравнил тактику в начале вторжения и сейчас

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, как Россия готовилась к полномасштабной войне против Украины, какой была ее тактика в начале вторжения, и как изменились подходы к боям сейчас.

Об этом говорится в интервью Наева, опубликованном Командованием ОС.

Как Россия готовилась к полномасштабному вторжению

Наев рассказал, что военно-политическое руководство России заранее проводило целенаправленную подготовку к широкомасштабному вторжению на территорию Украины и скоротечной наступательной операции. Об этом свидетельствовали направленность стратегических учений и апробация новых форм применения войск.

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"Наиболее активно отрабатывали вопросы достижения преимущества в море и воздухе, поражения критически важных объектов высокоточным вооружением, применения механизированных и танковых подразделений в составе батальонно-тактических групп, высадки воздушных десантов в оперативной глубине и морских десантов на необорудованное побережье", — описал командующий Объединенными силами.

В то же время, россияне исследовали в реальных боевых условиях на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей модернизированные и новейшие образцы своего вооружения, в частности средства огневого поражения, разведки, РЭБ, беспилотные авиационные комплексы. Наев отметил, что кадровые российские генералы и офицеры занимали ключевые посты в армейских корпусах так называемых "республик".

В 2014-2018 годах Россия впервые применила на фронте в Украине батальонные и ротные тактические группы. Свою апробацию вражеские силы проводили в боях в районах Дебальцево, Луганска и Донецкого аэропорта.

"Именно эти факты стали основой концепции применения БТГр и отказа от действий на широком фронте общевойсковых соединений. В то время все это, по мнению руководства РФ, должно было обеспечить достижение стратегических целей в будущем", — пояснил командующий Объединенными силами.

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Тактика России в начале полномасштабной войны

Как сообщил Наев, на начальном этапе полномасштабной войны Россия пыталась уничтожить систему противовоздушной обороны ВСУ. Однако враг просчитался: абсолютное большинство подразделений ВСУ удалось заранее вывести из-под ударов, что позволило дальше эффективно совершать противовоздушное прикрытие.

"Следовательно, российские БТГр не имели эффективного прикрытия от ударов с воздуха, имели проблемы в управлении и логистике, не были готовы к ведению встречных и оборонительных боев, а также длительным осадным действиям крупных населенных пунктов", — рассказал генерал-лейтенант.

Он также указал, что враг переоценил возможные результаты информационно психологической операции, не учел сопротивление украинцев и активные действия со стороны ВСУ.

Как изменился подход России к бою

Наев рассказал, что после провала российской операции "Киев за три дня" оккупанты отказались от действий в составе батальонно-тактических групп, начали действовать в составе полков и бригад.

На направлении главных ударов враг применял в основном мотивированные штурмовые отряды ЧВК. Они выполняли задачи в городской застройке без поддержки бронетехники. Этот опыт РФ активно внедрила почти во всех мотострелковых, танковых, воздушно-десантных соединениях, ведущих наступление. В частности, в боевой состав вражеских бригад был дополнительно введен штурмовой батальон "Шторм".

"В то же время противник пытается сохранить современные танки и бронированные машины, поэтому все чаще в прорывах использует так называемую одноразовую пехоту из числа мобилизованных граждан России. Современные танки преимущественно ведут огонь на расстоянии 6-8 км до линии соприкосновения с закрытыми огневыми позициями", — описал действия российской армии командующий Объединенными силами.

Он также сообщил, что почти все важные военные объекты россиян прикрываются эшелонированной системой ПВО и средствами РЭБ.

Для Украины самую большую угрозу представляют ракетно-авиационные удары оккупантов с применением самолетов дальней авиации, ракетных комплексов "Искандер", гиперзвуковых авиакомплексов "Кинжал", зенитно-ракетных систем С-300/400 и иранских дронов-камикадзе типа Shahed-131/1. Массированное применение всех типов ракет и дронов россияне устраивают из глубины своей территории, что не позволяет поражать воздушные цели на большей траектории полета.

"Как видим, самым большим ресурсом России является человеческий. Поэтому наши Силы обороны и дальше будут сдерживать длительные штурмы вражеской пехоты", — отметил Наев.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте. Он указал – "что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация, это факт", потому что "были задержки техники, а задержки – это ошибки".

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