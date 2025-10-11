Как изменить динамику войны: американский дипломат назвал лучший и худший сценарии

Война в Украине / Иллюстративное изображение / © Associated Press

Блокировка финансового сектора России в сочетании с репарационным кредитом значительно укрепят позиции Украины в войне , а чтобы это реализовать нужно больше политической воли и солидарности от европейских стран.

Такое мнение высказал бывший посол США в ОБСЕ Майк Карпентер в эфире "Эспрессо".

Самый благоприятный сценарий: полное экономическое «удушение» РФ

По мнению Майка Карпентера, самый благоприятный сценарий для Украины вполне достижим, хотя и потребует от Запада большей политической воли и единства. Он предусматривает совместные действия Европы и США, направленные на усиление экономического давления на Российскую Федерацию.

Такой сценарий включает несколько ключевых шагов:

Полное прекращение европейских закупок российских энергоносителей (нефти и газа). Отказ США от импорта российского ядерного топлива Введение вторичных санкций против главных покупателей русской нефти. Полная блокировка российского финансового сектора. Предоставление Украине репарационного кредита.

«Самый благоприятный сценарий дальнейшего развития войны состоит в том, что Европа вместе с определенным участием США будет действовать совместно, чтобы усилить давление на экономику РФ. В сочетании с репарационным кредитом, такие шаги могли бы значительно укрепить позиции Украины в противостоянии с Россией. Это могло бы изменить динамику войны», – отметил Майк Карпентер.

Дипломат считает, что в таких обстоятельствах «аура непобедимости Путина» начнет разрушаться. Это позволит Украине перейти в наступление и постепенно восстановить контроль над всеми оккупированными территориями.

Худший сценарий: зима как оружие

Карпентер также наметил и наиболее негативный вариант развития событий, однако назвал его маловероятным. Этот сценарий связан с последующими ударами России по критически важной инфраструктуре Украины зимой.

По его словам, худший сценарий мог бы стать реальностью, если бы Украине не хватало технологических средств для защиты своих электростанций, энергосети и газотранспортной системы. Это могло бы привести к тому, что «Украина могла бы оказаться в холоде и тьме в разгар зимы, что заставило бы часть гражданского населения уехать за границу и могло бы спровоцировать новую волну беженцев». Однако дипломат выразил уверенность, что Украина способна преодолеть эти вызовы.

«Впрочем, я считаю такой сценарий маловероятным. Украина, вероятнее всего, сможет рационально распределить энергетические мощности между регионами и уменьшить риск масштабных отключений. При дальнейшей поддержке со стороны Запада страна преодолеет грядущую зиму, хотя она, безусловно, будет очень сложной», — резюмировал Карпентер.

Следовательно, самый плохой вариант можно предупредить благодаря оказанию дополнительной помощи в сфере противовоздушной обороны и поддержке со стороны западных партнеров.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко назвал секретное оружие ВСУ , которое может изменить течение войны. По его мнению, украинские баллистические ракеты типа «Сапсан» и «Фламинго» являются одним из рычагов, которым удастся заставить агрессора остановиться.