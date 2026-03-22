Как изменить ситуацию на фронте: военный назвал главные вызовы для Украины
Для перелома ситуации на фронте командир 1 ОШП предлагает кардинально изменить подход к управлению беспилотными подразделениями.
Командир 1-го отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов на псевдо «Перун» назвал два ключевых вызова для сил обороны на южном направлении — численное преимущество российских войск в пехоте и более эффективное применение оккупантами беспилотников. Из-за разрозненности действий украинских подразделений БПЛА и пехоты наши силы на передовой ослабляются, что позволяет врагу продвигаться на отдельных участках.
О главных причинах успехов противника и необходимых шагах по улучшению ситуации на фронте комбат рассказал в комментарии «24 Канала».
Почему дроны не всегда помогают пехоте.
По словам Дмитрия Филатова, в настоящее время у украинской армии еще нет достаточного количества подразделений с мощной и развитой составляющей БпЛА. Однако главная проблема состоит в децентрализации управления.
Украинская пехота и подразделения беспилотных систем часто действуют разрозненно. Каждое подразделение выполняет собственные задачи без должной концентрации на общих целях операции. Именно отсутствие слаженности и единого замысла дает российским оккупантам устойчивое преимущество в поле боя.
Как изменить ситуацию и усилить фронт
Чтобы лишить россиян преимущества, командир 1 ОШП предлагает системно изменить подход к применению беспилотников. В частности, составляющую БпЛА необходимо развивать централизованно на уровне армейских корпусов.
«Нужно налаживать ее взаимодействие с пехотой, ориентируясь не на баллы за пораженные цели, а на достижение общей цели. А Силы беспилотных систем сосредоточены на ударах по глубоким тылам противника, что, кстати, они сейчас и пытаются делать», — объяснил «Перун».
Он отметил, что благодаря ударам по глубокому тылу украинским силам уже удалось уничтожить большое количество российских средств противовоздушной обороны. Теперь это тактическое достижение нужно закрепить, а непосредственные задачи поддержки пехоты дронами — окончательно передать на уровень корпусов для лучшей координации действий на нуле.
Напомним, контратаки украинских военных на стыке Запорожской и Днепропетровской областей сорвали часть планов российских оккупантов. Это позволило выиграть минимум один-два месяца для усиления обороны.