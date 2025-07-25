Как изменится фронт за 50 дней Трампа: над какими городами нависла путинская угроза

Наступление России. / © ТСН

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В период 50 дней, которые дал для заключения мира президент США Дональд Трамп, наиболее угрожающей будет ситуация на нескольких направлениях фронта. Самым опасным участком станет Покровско-Мирноградская агломерация.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью «Главреду».

По его словам, на Покровско-Мирноградской агломерации армия РФ добивается частичных успехов. Сейчас захватчики пытаются идти на оцепление Покровска.

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«Также есть угроза выхода войск противника на границе юго-западной части Донецкой области. Они двигаются вдоль реки Волча и трассы в Запорожье", - пояснил Жданов.

По состоянию на данный момент войска РФ полностью захватили Богатырь. Там, говорит эксперт, есть выступление, где сходятся три границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Именно туда двигается оккупационная армия, чтобы «захватить этот кусок через два месяца».

Жданов выразил сомнения в успехах россиян в Харьковской области.

«Хотя противник сделал там третий плацдарм, чтобы двигаться навстречу с трех сторон: из Волчанска, Купянска и Милово для создания большой буферной зоны от Волчанска до Купянска. Речь идет именно о Харьковской области, не Харькове. Миллионный город россиянам не взять. Харьков по периметру более 100 км – такой фронт войска РФ в жизни не потянут, увязнут напрочь", - подчеркнул эксперт.

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оккупанты пытаются окружить на северо-востоке Лиманское, а на юге - Покровское оперативные направления. Захватчики двигаются вдоль административной границы Донбасса, пытаясь обойти Славянск и Краматорск, ведь понимают, что эти города им не взять.

«Они пытаются совершить большой обход. Но у нас есть Лиманское оперативное направление – одно из самых устойчивых по обороноспособности. Что касается юга, то россиянам так и не удается выйти на Константиновку. Во Временном Яру они сдулись. На Краматорском направлении они уже так сильно не давят», – заметил Жданов.

Эксперт отмечает: сейчас основной фокус внимания окупантов сместился на обход Покровска и взятие города в полукольцо, чтобы ВСУ вышли оттуда. Уже после этого враг мог бы продвинуться на север, вдоль административной границы Донецкой области, чтобы окружить Краматорск.

Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, в настоящее время оккупационная армия РФ не продвигается на фронте и не имеет серьезных прорывов. Вместо этого оккупанты делают военно-информационные операции. По его словам, ситуация на Сумском направлении улучшилась. Пока для россиян, говорит президент, условный успех – это Днепровская область, «поскольку они из этого могут делать информационные победы».

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Заметим, что Эстония считает, что момент истины, изменение в оборонной войне в Украине может наступить в течение 50-дневного ультиматума Дональда Трампа, который он выдвинул Москве для заключения мира. Теперь Западу не остается ничего другого, как предоставить Украине наступательное оружие, с помощью которого оно сможет добиться визуальных успехов в войне.

Напомним, на прошлой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, мол, очень разочарован диктатором Владимиром Путиным, а потому дал России новый дедлайн . По его словам, если РФ не заключит с Украиной соглашение за 50 дней, он наложит вторичные санкции, которые ударят по бюджету страны-агрессорки.

Дата публикации 15:58, 24.07.25 Количество просмотров 28 Тысячи людей остались без жилья! Враг сбросил авиабомбы на Харьков