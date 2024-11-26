Как изменится помощь Украине со стороны США в 2025 году: Блинкен сделал важное заявление

Киеву помогает так много стран, потому что агрессия Путина направлена не только на Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран "Большой семерки" в Италии во вторник, 26 ноября, заявил, что Соединенные Штаты обеспечат Украину всем необходимым, чтобы она могла "воевать в течение 2025 года".

Об этом пишет Sky News.

По словам Блинкена, страны G7 и их партнеры "решительно настроены" предоставить Украине необходимые деньги, оружие и другую поддержку, которые нужны для эффективного ведения боевых действий в 2025 году или для участия в мирных переговорах с агрессором с позиции силы.

Блинкен подчеркнул, что США и дальше будут увеличивать помощь в сфере безопасности для укрепления обороны Украины. В то же время он отметил, что привлечение Россией войск КНДР в войну против Украины вызывает "серьезную обеспокоенность" в странах "Большой семерки".

"Реальность такова. Украина борется за нас. Она борется не только за себя, она борется за нас", — подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен отметил, что на самом деле "агрессия РФ нацелена не только на Украину". И именно это является главной причиной, почему так много стран помогают украинцам защищать свою государственность и суверенитет.

"Это агрессия против самих принципов, на которых основана международная система, которые необходимы для поддержания мира и стабильности", – добавил Блинкен.

Напомним, по словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, Украине необходимы веские гарантии безопасности для устойчивого мира. Вступление Украины в НАТО имеет для этого "основополагающее значение".

Ранее The Washington Post писала, что президент США Джо Байден своими последними решениями спешит укрепить позиции Украины перед потенциальными переговорами с Россией и вступлением в должность новоизбранного президента Дональда Трампа.

Как отмечает издание, отказ Байдена от его предыдущей политики по предоставлению Украине противопехотных мин и разрешения на ракетные удары по целям на российской территории был частично направлен на то, чтобы "дать Украине максимально сильные позиции, когда она вступит в потенциальные переговоры с Россией".

В свою очередь издание Bloomberg сообщило, что администрация Байдена хотела публично призвать принять Украину в НАТО, однако передумала. В то же время сейчас президент США спешит укрепить Украину, прежде чем придет к власти Трамп.

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