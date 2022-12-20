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Как изменится ситуация на фронте, если РФ все же сможет захватить Бахмут: объяснение эксперта

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Как изменится ситуация на фронте, если РФ все же сможет захватить Бахмут: объяснение эксперта

Фото: Associated Press

По мнению Грабского, Бахмут перестал быть стратегически важным для оккупантов после разгрома так называемой "изюмской группировки" врага.

Даже если теоретически предположить, что оккупантам все же удастся захватить Бахмут, они не преуспеют в дальнейшем продвижении в Славянск и Краматорск, хотя надеются на это.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский, передает FREEДОМ.

Бахмут имел стратегическое значение, когда группировка РФ представляла угрозу для Славянская и Краматорска не только с Востока, но и с Севера – со стороны Изюма, который удалось деоккупировать. Тогда Бахмуту угрожало оцепление, как в Маруполе.

"По российским оценкам, именно прорыв в районе Бахмута позволил бы противнику выйти, как они думают, на оперативное пространство в направлении Славянска и Константиновки — тоже достаточно важные локации Донецкой области. И потому, будто учитывая постулаты российской военной науки, Бахмут они рассматривают как такую очень важную точку приложения усилий. Но постулаты российского оперативного искусства и наши правила ведения борьбы несколько отличаются, и противник не получит в целом такого успеха, которого он ожидает, даже если он возьмет Бахмут", — пояснил военный эксперт.

По его словам, захватив город, россияне просто столкнутся со следующими узлами украинской обороны, которые создавались не один год в этом направлении. Грабский подчеркнул, что Бахмут не является ключевой точкой для перелома на фронте в пользу РФ.

Эксперт пояснил, что для Украины Бахмут остается важным узлом обороны с точки зрения истощения сил противника и остановки его продвижения по другим направлениям.

"Пока бои продолжаются, пока украинская армия считает необходимым удерживать этот пункт, мы будем продолжать оборону этого направления", — подытожил он.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Напомним, что сегодня, 20 декабря, президент Владимир Зеленский неожиданно посетил Бахмут и наградил защитников Украины. По его словам, Бахмут, который оккупанты пытаются захватить еще с мая, остается самой горячей точкой на всей линии фронта.

Вчера стало известно, что ВСУ откинули россиян с некоторых позиций под Бахмутом.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, удержат ли ВСУ Бахмут и назвал соотношение артиллерии на Бахмутском направлении.

В то же время мнения Жданова и советника ОП Алексея Арестовича относительно стратегического значения Бахмута разделились. Советник ОП считает, что Бахмут ни стратегически, ни оперативно не важен. В то время как Жданов указывает на опасность для Славянска в случае успеха оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
971
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