Как изменится война после 20 апреля: экс-спикер Генштаба ВСУ назвал главный сценарий

Завершение войны до 20 апреля эксперты считают нереалистичным сценарием. / © ТСН

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На фоне того, что руководство США все еще прогнозирует завершение горячей фазы войны до 20 апреля (Пасха — Ред.), а Россия при этом ежесуточно атакует Украину, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua назвал другую возможную дату спада темпов боевых действий.

«Ключевой фактор, влияющий на продолжительность, интенсивность боевых действий — это ресурсы. Нам известно, что на текущий год у россиян есть ресурсы», — говорит Владислав Селезнев.

Он уверен, что почти никакие требования Запада не повлияют на Путина и объясняет свои расчеты: «В свое время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко говорил, что ресурсы есть и на 2026 год. Конечно, они выхолащиваются. Будут ли ресурсы на вторую половину 2026 и на 2027 год —вопрос очень дискуссионный. Особенно если враг будет так неуклюже и бездумно тратить те ресурсы, которые сейчас он имеет. Поэтому нам надеяться на 20 апреля не стоит».

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Военный аналитик предлагает вспомнить предвыборную риторику Дональда Трампа, когда последний говорил о 24 часах, затем было сказано о 100 сутках (этот срок истекает в конце апреля).

«Но Путин пренебрегает всеми заявления Трампа. Путин понимает свою силу и то, какими ресурсами он владеет. Тем более, не столь интенсивно, но враждеская армия имеет продвижение. Остановить войну и стать перед вопросом, что объяснить российскому народу, почему задачи не были реализованы?», — задается вопросом Селезнев.

Где может сосредоточиться враг в ближайшее время

По мнению эксперта, российская армия может продолжить активизироваться не только в Донецкой области.

«Обратите внимание, враг сейчас активизировал свои действия в направлении Запорожья. Российская армия атакует достаточно активно, ищет слабые места в нашей обороне. Атакует именно там, где находит такие места. Но говорить о том, что активные действия будут именно на юге Запорожской области, я бы не рискнул», — говорит Селезнев.

И резюмирует: «Скорее всего, будет тактика тысячи мелких порезов. Но приоритет у врага — установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями».

Ранее сообщалось о том, что Зеленский откровенно ответил, почему Украина согласилась на прекращение огня.

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