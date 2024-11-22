Как изменят войска КНДР ситуацию на фронте: Билецкий ответил

По словам Билецкого, северокорейский ВПК – более серьезная проблема для Украины, чем солдаты из КНДР.

Даже если Россия привлечет 50 тысяч северокорейских войск, это не изменит ситуацию на поле боя.

Такое мнение высказал командир одного из топовых боевых подразделений в Украине, Третьей штурмовой бригады, Андрей Билецкий в интервью "Украинской правде".

"Объясню: мы применяем новые высокоточные и дешевые средства поражения. Сейчас FPV-дрон может стоить и 300 долларов. Изменились типы полевой фортификации, тактические приемы – как в обороне, так и в наступлении. Все это требует серьезной практики. Сейчас две страны в мире имеют такой опыт – мы и Россия", – объяснил комбриг.

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Он отметил, что Северная Корея – не слишком развитая технологически страна. Поэтому Билецкий не думает, что северокорейцы могут воевать в современных реалиях.

"Конечно, для нас всех это terra incognita, но и не думаю, что у людей из ГУЛАГа очень высокая мотивация. Деньги? Я не считаю, что зарплаты могут мотивировать кого-то умирать", — говорит командир.

Поэтому Билецкий считает, что солдаты КНДР будут не столько воевать, сколько выживать.

Более серьезная проблема – ВПК Северной Кореи

В то же время большей проблемой для Украины он называет северокорейский военно-промышленный комплекс, в частности поставки артиллерийских снарядов и ракет. Он отметил, что то, что северные корейцы поставили для россиян – это примерно такой же объем артиллерийских боеприпасов, что все страны НАТО дали Украине почти за три года.

"Да, знаю, что это плохой боеприпас. Да, россияне даже сразу определяют, что артиллерийский боеприпас является корейским – там другой у них коэффициент. Они понимают, что ним попасть в цель шансов резко меньше. Но он есть. Без него они вообще сейчас были бы в ситуации крайнего снарядного голода. Баллистические ракеты, которые летят на Киев, Одессу или Николаев – северокорейские. Корейский ВПК – это для нас проблема. А северокорейские войска вряд ли будут значимой проблемой", – подытожил военный.

Ранее южнокорейская разведка назвала численность войск КНДР на Курщине.

Также сообщалось, что северокорейских военных заметили на Харьковском направлении.

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