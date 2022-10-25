Как Израиль может помочь Украине: военный эксперт спрогнозировал возможную реакцию на поставку иранского оружия

Какую роль играет Израиль в противостоянии государств мира России и поставщику оружия в РФ – Иран?

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Петр Черник ответил на этот вопрос.

"То, что Израиль уже ударил по территории Сирии — по заводам, которые производят опасные для нас беспилотники, это на самом деле хорошо. Давайте поймем, почему такой Израиль опасен. Союз между Москвой и Ираном заключен. Неужели вы думаете, что Иран из большой любви — мусульманская, фундаментальная, христианско ненавистная страна — помогает вооружениям православной христианской России?.. Да нет! А если да, то есть какие-то очень серьезные договоренности. А, если да, то какие это договоренности?.."

Он добавил, что Иран ведет свою собственную ядерную программу. Однако все понимают: ни Франция, Британия, США, КНР или Япония не могли продать технологии Ирана, поэтому возникает вопрос: а у кого эти технологии взяты?

"Если дают "Шахеды", скоро пойдут баллистические ракеты, бронежилеты... Есть какие-то договоренности. А теперь вопрос: нужно ли Израилю сделать все возможное и невозможное, чтобы Иран не получил ядерного оружия?.. Надо. Вот именно под таким углом". и следует эту проблематику рассматривать", — добавил эксперт.

Что говорят в Иране по поводу его оружия против Украины: подробности

Добавим, что глава МИД Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиан заявил, что столица Ирана готова совместно с Киевом "расследовать обвинения в поставке дронов-камикадзе в Россию ".

Более того, Тегеран заверил, что "не останется безразличным", если будет доказано использование РФ его дронов в войне против Украины.

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