Как кадры из исторических фильмов: Сырский показал эффективное видео поражение техники и окупантов

Какие потери врага после ударов Сил обороны – Сырский не сообщил.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал эффективную работу украинских защитников на фронте. Главком опубликовал кадры поражения и уничтожения вражеской техники и окупантов.
Видео разместил на официальной странице телеграмм.
Как видно на кадрах, Силы обороны нанесли удары по российской технике и живой силе дронами, танками и другими способами поражения.
"Защищаем 24/7. Видео поражений техники и живой силы окупантов. Слава Украине!", — подписал Сырский видео.
Какие потери врага после ударов Сил обороны и на каких направлениях нанесены поражения – главнокомандующий не раскрыл.
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