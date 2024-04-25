Как кадры из исторических фильмов: Сырский показал эффективное видео поражение техники и окупантов

Какие потери врага после ударов Сил обороны – Сырский не сообщил.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал эффективную работу украинских защитников на фронте. Главком опубликовал кадры поражения и уничтожения вражеской техники и окупантов.

Видео разместил на официальной странице телеграмм.

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Как видно на кадрах, Силы обороны нанесли удары по российской технике и живой силе дронами, танками и другими способами поражения.

"Защищаем 24/7. Видео поражений техники и живой силы окупантов. Слава Украине!", — подписал Сырский видео.

Какие потери врага после ударов Сил обороны и на каких направлениях нанесены поражения – главнокомандующий не раскрыл.

Сырский показал эффективные кадры, как ВСУ уничтожает российскую технику и оккупантов

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