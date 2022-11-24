Как Киев готовится к повторению массированного удара: Кличко дал советы жителям столицы

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что местные власти готовятся ко всем сценариям в случае повторного массированного ракетного удара со стороны РФ.

Об этом столичный глава сказал в эфире телемарафона 24 ноября.

"Мы прокручиваем разные сценарии, которые должны быть в нашем городе, в том числе и плохие сценарии. Поэтому каждый из нас – менеджеров столицы – должен знать четко, что ему делать в той или иной ситуации, чтобы максимально быстро устранить проблемы, и позаботится, оказать услуги каждому из киевлян", – рассказал Кличко.

Он также обратился ко всем жителям Киева с призывом тоже подготовиться к возможному развертыванию плохого сценария в городе.

"Сделайте запасы технической воды: наполните ванну или емкости, которые у вас есть. Запасы питьевой воды, запасы пищи, теплая одежда. Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые, друзья, дом, где есть печь, тепло, водоснабжение, было бы неплохо рассчитывать, чтобы временно там побыть", – посоветовал городской голова.

Напомним, ранее Кличко также заявил, что зимой из Киева может быть вывезена часть людей, однако это будет не эвакуация, а просто временный переезд.

Заметим, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, уже вся критическая инфраструктура Киева обеспечена электроэнергией, однако в домах киевлян свет будет появляться всего на 2-3 часа.

Что касается водоснабжения в столице, то, по словам Кличко, оно уже восстановлено, но у некоторых потребителей еще может быть понижено давление воды в системе.

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