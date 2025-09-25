Как Китай помогает армии России: неизвестные подробности производства ударных беспилотников

Китайские военные / © AFP

Китайские специалисты по беспилотникам регулярно посещали Россию для работы над военными дронами на государственном предприятии "Купол", которое находится под западными санкциями.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейские источники и документы.

По данным источников, "Купол" получал партии китайских ударных и разведывательных дронов через российского посредника, а китайские эксперты принимали участие в тестировании и конструкторских разработках новых моделей, таких как беспилотник "Гарпия-3".

Это сотрудничество, по словам чиновников, может иметь ключевое значение для ведения войны России в Украине. Китай в ответ заявил, что не снабжает смертоносным оружием и строго контролирует товары двойного назначения.

Документы и показания показывают, что "Купол" получил в прошлом году несколько ударных беспилотников, сделанных китайской компанией Sichuan AEE и доставленных санкционной российской фирмой "ВСК Вектор". Эксперты и аналитики отмечают, что китайские компоненты играют критическую роль в российских дронах и военных системах.

Кремль, Министерство обороны РФ и "Купол" не предоставили комментариев по поводу этих данных.

Ранее также стало известно, что спутники зафиксировали находящееся под санкциями китайское грузовое судно Heng Yang 9 в порту Севастополя с 2014 года.