Как Китай спасает Путина от санкций и помогает воевать против Украины - расследование Telegraph
Военное сотрудничество Китая и России развивается негласно, но устойчиво и все больше влияет на ход войны против Украины.
Китайские компании поставляют России комплектующие для боевых беспилотников, несмотря на международные санкции и заявления о нейтралитете.
Об этом говорится в материале The Telegraph.
Журналисты выяснили, что в 2023–2024 годах китайские фирмы передали находящимся под санкциями российским компаниям деталей по меньшей мере на $61 млн.
По данным медиа, почти четверть стоимости этих поставок поступила подсанкционным российским фирмам, связанным с производством иранских беспилотников-камикадзе «Shahed» и работающих в специальной экономической зоне «Алабуга». Такая информация была издана после анализа данных глобальной торговли, собранных компанией Sayari, занимающейся анализом рисков и данных.
Среди товаров, которые Китай экспортировал в Россию, были авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, объективы для камер, стекловолокно, эмульсионные связующие для стекловолокна и волокнистые нити — все это ключевые компоненты для производства дронов.
В общей сложности газета The Telegraph определила 97 китайских поставщиков.
Часть этих деталей на сумму свыше $13,9 млн попала в российские предприятия в специальной экономической зоне «Алабуга» (Татарстан), где налажена сборка иранских дронов «Shahed» (российская версия — «Герань-2»). Именно эти беспилотники Россия массово запускает по украинским городам и энергетической инфраструктуре.
Издание The Telegraph также определило пять подсанкционных российских фирм, отвечающих за импорт компонентов для дронов из Китая. Это «Уральская гражданская авиация», «Акметрон», «PT Electronic», «PT Elektronik» и «Radioline».
Ранее сообщалось, что у России есть доступ к китайским технологиям производства ударных дронов. Журналисты агентства Bloomberg получили документы, которые это доказывают. Кроме того, недавно следователи Службы безопасности Украины обнаружили в российском беспилотнике типа «Шахед» (Shahed) детали китайского производства.
Технологическая подпитка Москвы со стороны Пекина позволяет продолжать боевые действия, поэтому в Европе выражают серьезную обеспокоенность этим скрытым фактом сотрудничества.