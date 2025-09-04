Как Китай спасает Путина от санкций и помогает воевать против Украины - расследование Telegraph

Путин и Си / © Associated Press

Реклама

Китайские компании поставляют России комплектующие для боевых беспилотников, несмотря на международные санкции и заявления о нейтралитете.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Журналисты выяснили, что в 2023–2024 годах китайские фирмы передали находящимся под санкциями российским компаниям деталей по меньшей мере на $61 млн.

Реклама

По данным медиа, почти четверть стоимости этих поставок поступила подсанкционным российским фирмам, связанным с производством иранских беспилотников-камикадзе «Shahed» и работающих в специальной экономической зоне «Алабуга». Такая информация была издана после анализа данных глобальной торговли, собранных компанией Sayari, занимающейся анализом рисков и данных.

Среди товаров, которые Китай экспортировал в Россию, были авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, объективы для камер, стекловолокно, эмульсионные связующие для стекловолокна и волокнистые нити — все это ключевые компоненты для производства дронов.

В общей сложности газета The Telegraph определила 97 китайских поставщиков.

Часть этих деталей на сумму свыше $13,9 млн попала в российские предприятия в специальной экономической зоне «Алабуга» (Татарстан), где налажена сборка иранских дронов «Shahed» (российская версия — «Герань-2»). Именно эти беспилотники Россия массово запускает по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Реклама

Издание The Telegraph также определило пять подсанкционных российских фирм, отвечающих за импорт компонентов для дронов из Китая. Это «Уральская гражданская авиация», «Акметрон», «PT Electronic», «PT Elektronik» и «Radioline».

Ранее сообщалось, что у России есть доступ к китайским технологиям производства ударных дронов. Журналисты агентства Bloomberg получили документы, которые это доказывают. Кроме того, недавно следователи Службы безопасности Украины обнаружили в российском беспилотнике типа «Шахед» (Shahed) детали китайского производства.

Технологическая подпитка Москвы со стороны Пекина позволяет продолжать боевые действия, поэтому в Европе выражают серьезную обеспокоенность этим скрытым фактом сотрудничества.