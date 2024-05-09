Как командиры окупантов "стимулируют" их идти на штурм: офицер рассказал о враждебной тактике "накатов"

Враг пытается продвинуться вперед, используя тактику "накатов" малыми группами, часто идущими на штурм под влиянием алкоголя или наркотиков.

Несмотря на попытки оккупационных сил добиться каких-либо значительных успехов на поле боя до 9 мая, все больше россиян сдается в плен ВСУ. Однако украинские бойцы не берут всех подряд.

Об этом рассказал офицер 59 ОМБ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в интервью 24 каналу.

Цехоцкий объяснил, что пленные предоставляют необходимую информацию о происходящем в отрядах оккупантов. Он добавил, что личности пленных и их количество не разглашаются.

Военный рассказал, что в последнее время активность вражеской артиллерии несколько снизилась. Зато оккупанты увеличили выбросы из дронов и начали работать волнами, пытаясь продвинуться вперед.

"За сутки на позиции наших подразделений было сброшено более 120 выбросов. Понятно, что не всегда удачно, но это все же точное оружие, которое видит, куда летит, – отметил офицер.

Он добавил, что оккупанты начали использовать тактику "накатов" малыми группами. То есть командиры дают приказ группе до 6 человек добраться до определенной точки и закрепиться там. Через небольшой промежуток времени в том же направлении отправляют следующую группу, которой рассказывают, что их предшественники успешно выполнили задание, независимо от того, действительно ли это так, или первая группа уже ликвидирована. К тому же очень часто оккупантов "подбадривают" перед штурмом с помощью алкоголя или наркотических веществ.

Когда "мотивированные" штурмовики доходят до определенной точки и видят уничтоженную первую группу, это подрывает их боевой дух, что вызывает желание просто сдаться в плен украинским бойцам.

"Наша основная задача – по возможности взять [оккупантов, – ред.] в плен, чтобы обменивать на наших ребят. Но во многих случаях оккупанты идут на штурмы в состоянии алкогольного опьянения или под наркотическим воздействием. Здесь без вариантов – остается только уничтожать ", – рассказал Сергей Цехоцкий.

Напомним, пленный сирота из Приморского края РФ шокировал признанием, для чего пошел на войну. Российский солдат рассказал, как попал на войну, чудом выжил и как сдался в плен.

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