Как контрнаступление связано с передачей Украине самолетов F-16 – объяснение Кулебы

Министр Дмитрий Кулеба рассказал, как контрнаступление украинских военных повлияет на решение о передаче истребителей F-16.

Решение партнеров о передаче Украине истребителей F-16 будет привязано к результатам контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы получим самолеты F-16. Это вопрос времени и наша работа – работа команды президента – в том, чтобы мы сделали это решение как можно скорее. Я думаю, что это решение Соединенных Штатов будет привязано к результатам контрнаступления – связано, скажем так, с результатами контрнаступления", – сказал министр.

Дмитрий Кулеба также отметил, что если бы Украина уже имела на своем вооружении самолеты F-16, то контрнаступление было бы гораздо быстрее и удалось бы сохранить гораздо больше жизней украинских солдат, а также гражданских, страдающих от ракетных ударов.

По словам министра иностранных дел, сейчас для ВСУ приоритетом являются артиллерийские снаряды, бронетехника и F-16.

Истребители F-16 для Украины

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что инфраструктура Украины готова для истребителей F-16, в стране есть десятки военных аэродромов.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Украина получит от союзников авиацию. Однако для начала партнеры должны сделать подсчеты и решить, кто и сколько самолетов готов передать.

В США представитель Демократической партии от штата Колорадо Джейсон Кроу вместе с другими американскими конгрессменами призывает Белый дом передать ВСУ самолеты и ракеты большей дальности.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала тему предоставления Украине современных истребителей F-16. По ее словам, речь идет не о промедлении, а об овладении сложными технологиями.

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