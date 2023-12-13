Как Купянск готовят к возможному повторному наступлению оккупантов: рассказали власти

Власти и военные готовятся, что оккупанты могут во второй раз пойти на Купянск Харьковской области. Для отражения атаки строят кольцевую оборону, подобную той, которая была в Харькове в начале войны.

Об этом рассказал руководитель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

"Мы строим оборону Купянска по образцу Харькова, когда мы строили кольцевую оборону из нескольких колец защитных сооружений. Конкретику не скажу, но все необходимое для военных мы создаем, чтобы они занимались только уничтожением нашего врага", — сказал глава области.

По его словам, на декабрь 2023 года фортификационные сооружения строятся по всем направлениям, в приоритетах — укрепление четырех направлений.

"Мы работаем круглосуточно. Наблюдаем постоянно за действиями врага, должны принимать меры", — подчеркнул он.

Напомним, украинские военные рассказали, что РФ хочет повторно оккупировать Купянск и рассказали о плане врага.

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