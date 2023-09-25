Как ликвидация командующего повлияет на работу Черноморского флота РФ: объяснение ВМС Украины

В результате удара по штабу российского Черноморского флота в оккупированном Севастополе погиб адмирал Виктор Соколов. Именно он отдавал приказы о ракетных ударах по Украине из ракетоносителей в Черном море.

Ликвидация командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова окажет значительное негативное влияние на управление российскими войсками.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Он напомнил, что в России условный Путин напрямую не управляет флотом. Управлением флотами занимаются генералы, хорошо знающие, в каком состоянии находятся их силы и средства, личный состав, как правильно ими управлять и как их расставить.

"И сейчас они теряют человека, который всем этим процессом управляет. И вместе с ним его штат, который также управляет флотом. Потому что нужно понимать, что это достаточно большая группировка", — говорит Плетенчук.

По его словам, для управления флотом необходимо большое количество менеджеров среднего звена, которые будут заниматься ключевыми процессами. Но сейчас основная часть этого механизма стала нетрудоспособной.

"Да, сегодня ночью они еще наносили по инерции удары. Но, как я уже сегодня говорил, это напоминает курицу, которая бегает без головы. Она бегает, что-то делает, но уже она мертва. Поэтому по состоянию на данный момент они будут иметь соответствующие проблемы с управляемостью войсками", – говорит спикер ВМС.

Напомним, 22 сентября стало известно, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар.

В Украине официально подтвердили, что при ударе по штабу в Севастополе погиб командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов и более 30 офицеров.

Полковник запаса ВСУ Константин Машовец объяснил, что ВСУ запустили новый этап войны ударами по Крыму.

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