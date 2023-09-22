Как Лукашенко распространяет российскую пропаганду: в ЦПД рассказали об основных нарративах

Белорусский диктатор и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Запад планирует "сливать" Владимира Зеленского якобы из-за того, что он уже "надоел".

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как отмечается, белорусский диктатор продолжает транслировать российские нарративы, цель которых – взорвать авторитет украинского президента и ослабить поддержку Украины со стороны западных партнеров.

“Кроме этого, подобные нарративы преследуют цель создать впечатление, будто Зеленский является слабым и некомпетентным лидером, который не может обеспечить успех Украины в войне. Запад продолжает поддерживать украинский народ в войне против страны-террористки и посылать военную помощь, что свидетельствует о лживости слов лукашенко”, — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что и Андрей Ермак предупреждает, что РФ запускает информационную кампанию против Зеленского.

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