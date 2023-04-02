Как мать Мациевского узнала о смерти сына и что он сказал ей во время последней встречи

Последний раз женщина разговаривала с сыном 29 декабря, тогда он был в хорошем настроении.

Мать расстрелянного российскими оккупантами бойца ВСУ Александра Мациевского рассказала о том, как увидела кадры последних минут жизни ее сына.

О деталях пишет Новое время со ссылкой на The Wall Street Journal.

Нежином поползли слухи, что 163-й батальон понес большие потери. Параска Демчук обратилась в местный военкомат с вопросом о сыне. Там не предоставили никакой информации. Военная база, где служил рядовой Мациевский, полиция тоже ничего не сообщили.

Факты начали выясняться после того, как 163-й батальон вернулся на базу в Чернигов в начале января без рядового Мациевского. Один из членов его подразделения сообщил Демчук, что ее сын пропал без вести и, скорее всего, погиб.

"Как вы могли оставить его там?" – вспоминает она свои слова тогда.

9 февраля Демчук позвонили из полиции. В Киеве она встретила пронизанное пулями тело своего единственного сына, полученное в результате обмена с войсками РФ. Часть его головы отсутствовала, рассказывает женщина — но нельзя было ошибиться по порезу над бровью и родимому пятну на ноге.

Через несколько дней Прасковья похоронила своего сына, которому не было и 43 лет. Но вопрос о том, как он погиб, продолжал ее беспокоить.

Это оставалось загадкой еще два месяца. Ответ наконец-то появился из видео, которое высветилось на телефоне женщины однажды вечером, когда она вернулась домой с работы и села за стол на кухне. На нем был виден мужчина, в котором она мгновенно узнала своего сына. Он стоял по колено в яме с сигаретой.

"Снимай", — командует русским языком мужской голос за кадром.

Смотря прямо в камеру, Мациевский глубоко затягивает сигарету, прежде чем спокойным ровным голосом произнести: "Слава Украине!"

И тогда шквал автоматной очереди сваливает его на землю.

Мать Мациевского теперь находит определенное утешение в поступающих ей телефонных звонках, письмах и стихах, в которых отмечают храбрость ее сына и благодарят ее за то, что воспитала патриота.

Убитая горем женщина вспоминает, что во время последней встречи Александр сказал: "Мама, спасибо за жизнь".

Что известно об Александре Мациевском

Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря его считали пропавшим без вести в районе Красной Горы в Донецкой области. СБУ удалось установить, что расстрел произошел 30 декабря 2022 года. Он был похоронен в феврале 2023 года.

Александру Мациевскому было 42 года. До полномасштабного вторжения РФ он работал электромонтером в Киеве, а после 24 февраля добровольцем пошел в территориальную оборону Нежина.

В Нежине именем Мациевского назвали одну из улиц и планируют установить памятник в его честь.

Как Мациевский попал в плен к оккупантам – читайте в новости.

Зеленский за 12 марта: Александр Мациевский посмертно стал Героем Украины - Герою слава

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