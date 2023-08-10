Как "медленное контрнаступление" влияет на настроения в Украине: оценка Washington Post

Иностранные журналисты считают, что украинцы начинают "уставать от нехватки хороших новостей с фронта" и российских обстрелов. Также Украина каждый день вынуждена платить большую цену за свою свободу.

Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что раньше переживать ракетные обстрелы и потери украинцам помогали успехи армии на фронте, однако сейчас якобы "ВСУ не имеют таких побед на фронте, что омрачает настроения в обществе".

Журналисты отмечают, что "нарратив о единстве и бесконечной настойчивости начал изнашиваться".

"Количество погибших — бесчисленные тысячи — растет ежедневно. Миллионы людей стали вынужденными переселенцами и не видят никакого шанса вернуться домой. В каждом уголке страны гражданское население истощено серией недавних российских атак — в том числе ударами по историческому собору в Одессе, жилом доме в Кривом Роге и центрe переливания крови в Харьковской области", — говорится в материале.

Как люди пережили ракетный удар по Покровску

75-летняя учительница музыки Светлана Жданова сидела в своей гостиной в Покровске во вторник вечером, когда ракеты попали в ее дом, разбив всю стеклянную посуду и сокрушив пианино. Не зная, куда еще идти, она убрала квартиру, где живет с 1969 года, и решила остаться.

78-летняя Раиса Рыбальченко жила на четвертом этаже дома, сильно пострадавшего от двойного удара. Когда раздался первый взрыв, она была на кухне. Вскоре пятеро мужчин постучались в дверь, крича: "Есть кто жив?". Она ответила, что жива.

Один из них понес ее вниз по лестнице. Вскоре после этого раздался следующий удар. На данный момент погибли по меньшей мере девять человек, десятки получили ранения.

В среду Рыбальченко была среди толпы шокированных людей, помогавших забивать окна и разбирать остатки своей жизни. Она надеется, что правительство отремонтирует ее квартиру.

Пекар из Смелы — "коллективное разочарование" и страх мобилизации

В Смеле 42-летняя пекарь Алла Близнюк рассказала, что ежедневно продает сладости на поминальных приемах, когда родители готовятся похоронить своих детей, погибших на фронте за сотни километров отсюда.

По ее словам, раньше, даже когда ситуация была болезненной, "люди были объединены". Они волонтерили, готовили еду друг для друга и доставляли еду солдатам. Теперь, по ее словам, есть чувство коллективного "разочарования".

Журналисты утверждают, что женщина живет в страхе, что ее мужа или двух сыновей призывного возраста мобилизуют. Она уже заметила, что по улицам ее города ходит гораздо меньше мужчин, чем раньше. Также она рассказывает, что ходят разные слухи о потерях на фронте.

"Трудная цена свободы"

В Донецкой области украинский военный эстонского происхождения с позывным "Сьюзи" работает на стабилизационном пункте, где оказывают помощь раненым солдатам перед отправкой в больницы в более безопасные города. Он рассказывает, что действительно бывают тяжелые ранения, и Украина платит дорогую цену за свободу.

"Это такая тяжелая цена за свободу", – говорит он.

Иностранные журналисты утверждают, что хоть Киев очень защищен, однако и здесь видна война. В частности, можно увидеть раненых военных, которых здесь лечат. 34-летний военный Виктор говорит, что ему повезло, потому что часть своих собратьев он потерял на войне.

"Это слишком угнетает", — говорит он.

47-летняя Анна Олейник, муж которой на войне потерял ногу, говорит, что она хотела бы видеть успехи на фронте, чтобы жертва ее мужа и других военных не была напрасной.

Украинцев возмущает веселье во время войны и коррупция

Боец с позывным "Позитив", который находится на лечении в киевском госпитале после контузии в Херсоне и Бахмуте, сказал, что наживающихся на войне людей "надо отправлять на передовую".

36-летняя Юлия Пальцева, секретарша в Киеве, сказала, что она шокирована тем, как киевляне продолжают развлекаться и общаться. По ее словам, ее парень сейчас на фронте и вскоре его переведут воевать под Бахмут.

"Все эти танцующие и улыбающиеся люди должны помнить, что такие же солдаты, как мой парень, сидят в окопах без ротаций и ежедневно попадают под обстрелы", — сказала Пальцева.

Относительно контрнаступления она отметила: "Наши ожидания были выше. Если оно и происходит, то очень медленно".

В Кривом Роге врач Валерия Масляник, 58 лет, рассказала, что российская ракета повредила ее квартиру. Теперь она мечтает об отдыхе.

"Я хочу поехать на море. Но россияне забрали все наши моря", – говорит Валерия.

Напомним, ситуация на Купянском направлении угрожает длительное время и оккупанты уже несколько раз пытались уйти в большое наступление, однако не смогли его воплотить в жизнь.

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